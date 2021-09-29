مجرم خدر خطيبته للتعدي عليها جنسيًا

القاهرة (صدى):
تمكنت الشرطة المصرية من القبض على شاب، اغتصب خطيبته، بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير وتقديمه لها.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من والد الفتاة 18 عاما، باكتشافه حمل ابنته سفاحا في الشهر السابع، بعد تعدي خطيبها عليها جنسيا.
وكشفت التحريات أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله بحجة الاطمئنان على والدته، وعقب وصولها منزله، وضع لها أقراصا مخدرة داخل كوب عصير وقدمه لها، ثم اغتصبها.
وعقب استعادة وعيها هددها لعدم إخبار أسرتها، وحاولت الفتاة طوال الـ 7 أشهر إخفاء حملها بارتداء ملابس واسعة، لكن والدها اكتشف حملها، وبمواجهتها اعترفت بأن خطيبها وراء حملها.