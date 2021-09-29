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آل زلفة يروي موقفًا طريفًا مع موظفة استقبال فندق بنجران

منذ ساعتين
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آل زلفة يروي موقفًا طريفًا مع موظفة استقبال فندق بنجران

عادل الحربي (صدى):
روى محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، موقفا وصفه بـ"الطريف"، مع موظفة استقبال بأحد فنادق منطقة نجران.

وقال آل زلفة: "من الطريف أن استقبلتني سيدة تعمل في مكتب استقبال الفندق الذي أمر الأمير -جلوي بن عبدالعزيز- بإسكاننا فيه، وهو من الفنادق الفاخرة في نجران بترحاب حار جدا، وقالت أمنيتي أن أراك وأقدم لك شكري".

وتابع: "قلت على ماذا يا سيدتي؟ قالت من أجل وقوفك إلى جانب المرأة، الآن تراني أعمل هنا، أعيش واٌعيش أسرتي".

يذكر أن آل زلفة لطالما دافع عن حرية المرأة السعودية، مطالباً بنيلها حقوقها باعتبارها مواطنة أولاً قبل كل شيء، كما كان من أوائل من نادوا بقيادة المرأة للسيارة خلال مجلس الشورى.

نجران
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
المرأة السعودية
آل زلفة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53765
منذ 16 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور النسبه معقوله
4everx2
واضح انه متعمد حسبي الله ونعم الوكيل فيه
القناص
إيش السرعه والتهور هذا
ابو عمار
هذا العراقي له مشاكل مع بعض الممثلات المصريات وسؤاله غبي
ابو عمار
اوكي

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