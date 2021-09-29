آل زلفة يروي موقفًا طريفًا مع موظفة استقبال فندق بنجران

عادل الحربي (صدى):
روى محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، موقفا وصفه بـ"الطريف"، مع موظفة استقبال بأحد فنادق منطقة نجران.
وقال آل زلفة: "من الطريف أن استقبلتني سيدة تعمل في مكتب استقبال الفندق الذي أمر الأمير -جلوي بن عبدالعزيز- بإسكاننا فيه، وهو من الفنادق الفاخرة في نجران بترحاب حار جدا، وقالت أمنيتي أن أراك وأقدم لك شكري".
وتابع: "قلت على ماذا يا سيدتي؟ قالت من أجل وقوفك إلى جانب المرأة، الآن تراني أعمل هنا، أعيش واٌعيش أسرتي".
يذكر أن آل زلفة لطالما دافع عن حرية المرأة السعودية، مطالباً بنيلها حقوقها باعتبارها مواطنة أولاً قبل كل شيء، كما كان من أوائل من نادوا بقيادة المرأة للسيارة خلال مجلس الشورى.