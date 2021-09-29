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قصة رجل تعرض للضرب من زوجته بسلك كهرباء وحكاية آخر تنمرت عليه زوجته بسبب مرضه _فيديو

منذ 9 ساعات
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قصة رجل تعرض للضرب من زوجته بسلك كهرباء وحكاية آخر تنمرت عليه زوجته بسبب مرضه _فيديو

عادل الحربي (صدى):
روى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي" حميد الشايجي، قصص حقيقية لأشكال وأنواع العنف الذي يتعرض لها بعض الرجال من الزوجات.

وأشار حميد الشايجي خلال لقاء ببرنامج "ياهلا"، إلى رجل ضربته زوجته بسلك كهرباء وعليه آثار ضرب موجودة على جسده، لافتا:"هناك زوجة كانت ترمي زوجها بقارورة عطر في حالة انفعال وأدت إلى إصابته في جسده".

وأوضح أنواع العنف وتشمل اللفظي والعاطفي وعدم إعطاء الزوجة حقها والإهانة وعدم التقدير،  مشيرا:"وفي زواج الكبير من الصغيرة فالصغيرة تتنمر عليه أحيانا بسبب فارق السن الكبير، وفي حالة مرضه تستغل المرأة لتتنمر عليه أحيانا".

 

العنف
جمعية واعي
الزوجات
التنمر
قصص
حميد الشايجي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 202
منذ 7 ساعات
لا يوجد رجل في الوسيعة تضربه وتتنمر عليه أمرأة
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 611
منذ 6 ساعات
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم انا نسالك العفو والعافية .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135115
منذ 6 ساعات
الله يهدينا ويهدي لنا زوجاتنا وذرياتنا .. آمين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53786
منذ ساعة
مثل هذه المشاكل تحصل في احسن العائلات

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أحدث التعليقات

faeiz
للأسف اذا لم يتعامل مع هؤلاء المجرمين بالحزم والعقوبات الصارمة التي تكون لهم عبره لهم ولغيرهم من يفكرون بالقيام بهذه الجرائم ستتكرر هذه الجرائم
faeiz
المصيبة مو بس بالنقليات باأغلب القطاعات يحاربونك العمالة وكانهم هم ابناء الوطن ونحن الوافدين ولاحياة لمن تنادي من المسؤولين اللي خانوا الأمانه ومكنوا العمالة
faeiz
للأسف ماهي العقوبة للوافد ؟ اذا ماكانت عقوبة مشددة وبالأخص تسفير لبلده وتشهير فيه ماتعتبر عقوبة وراح يجي غيره من الوافدين اللي يتطاولون على...
رهف
يععععع
أم سكر
هذا بطل و يجب تكريمه . الله يفرج همه في الدنيا و الاخره .

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