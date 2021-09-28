بالفيديو.. سطو بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، عملية سطو مسلح باستخدام السلاح الأبيض على أحد الأشخاص في الشارع في وضح النهار.
وكشف الفيديو، عن وجود أحد الأشخاص أمام سيارته؛ ليتوقف بالقرب منه 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، وهبط منها اثنان وتوجها إليه.
وأظهر الفيديو، اقتراب الشابين من الشخص المتوقف ومحاولة الاعتداء عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض، فيما بقي شريكهما الثالث فوق الدراجة النارية حتى عاد الاثنان مرة أخرى إليه بعد السطو على صاحب المركبة الذي حاول الاختباء بداخلها ولكنه لم ينجُ منهما، واستقل الثلاثة الدراجة وفروا هاربين.
ومن الجدير بالذكر، أن بعض المعلومات الواردة أشارت إلى أن الجريمة وقعت في منطقة الرياض، بينما لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة الواقعة أو يكشف ملابساتها.