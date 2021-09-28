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بالفيديو.. سطو بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص

منذ 22 ساعة
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بالفيديو.. سطو بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، عملية سطو مسلح باستخدام السلاح الأبيض على أحد الأشخاص في الشارع في وضح النهار.

وكشف الفيديو، عن وجود أحد الأشخاص أمام سيارته؛ ليتوقف بالقرب منه 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، وهبط منها اثنان وتوجها إليه.

وأظهر الفيديو، اقتراب الشابين من الشخص المتوقف ومحاولة الاعتداء عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض، فيما بقي شريكهما الثالث فوق الدراجة النارية حتى عاد الاثنان مرة أخرى إليه بعد السطو على صاحب المركبة الذي حاول الاختباء بداخلها ولكنه لم ينجُ منهما، واستقل الثلاثة الدراجة وفروا هاربين.

ومن الجدير بالذكر، أن بعض المعلومات الواردة أشارت إلى أن الجريمة وقعت في منطقة الرياض، بينما لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة الواقعة أو يكشف ملابساتها.

المملكة
مركبة
سطو مسلح
دراجة نارية
سلاح أبيض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135131
منذ 21 ساعة
يجيبونهم الرجاجبل ولو اختبأوا في جحر عقرب ..
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 535
منذ 20 ساعة
لاتنسون صاحب السياره الي رجع ورا ربما متعاون معم فرجع عشن ماتعدي اي سياره
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 125
منذ 20 ساعة
تقؤيبا الموقع احياء غبيراء او منفوحه والفيصليه سكنها عمال وعوائل اجانب ووضعهم المادي ضعيف ودخول هذه الاحياء خطر ويمتهنون التسول والسطو والسرقه وتحتاج هذه الاحياء حملات امنيه لتنظيفها من المخالفين والمجرمين
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 202
منذ 19 ساعة
ان شاء الله بصيدهم الامن
ولو الامر بيدي قطعت ايادهم
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 401
منذ 19 ساعة
غالبا هؤلاء الذين قاموا بعملية السطو هذه أو غيرها ..
هم من العاطلين ..
وهم كسبانين في كل الأحوال ..
فإما أن يفلتوا من القبض عليهم .. ويستمتعوا بما سرقوه ..
وإما أن يتم القبض عليهم ..
ويحكم عليهم بقضاء بعضا من الوقت في السجن ..
فلا ضير من ذلك ..
فهم عاطلين .. وربما لايجدوا مأوى .. أو أكل ..
وببقائهم في السجن .. يكونوا أفضل حالا من خروجهم
بلا مأوى .. ولا أكل ..

والحل للقضاء على هذه الجرائم ..
بتطبيق شرع الله فيهم وفي غيرهم .
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 102
منذ 18 ساعة
أحقر الناس على وجه الكرة الارضية , من ينوي الشر والسوء والاذى والضر لغيره
ومن يتمنى ان يرى غيره في الم ومعاناة
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 102
منذ 18 ساعة
جريمة كبرى لا يقوم بها الا شخص مجرم و غادر وجبان وخسيس لايستحق ثانيه واحده من الحريه
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 102
منذ 18 ساعة
يجب ان ينالوا اقسى العقوبات لكي يكونوا عبرة لغبرهم من المعتدين
ممن تسول لهم انفسهم المساس بامن وحرية وسلامة الناس الابرياء
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 102
منذ 18 ساعة
إيذاء الناس والاعتداء والتسلط عليهم والغدر والمكر بهم
يعتبر اثم كبير وذنب عظيم
مشآعر انسان ..
مشآعر انسان .. عدد التعليقات : 102
منذ 17 ساعة
ثقوا انكم ستسقون بما اسقيتم به غيركم ايها الانجاس الانذال الخبثاء هذا وعد من رب الكون لكل مستضعف وغافل وبريء
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2794
منذ ساعة
للأسف اذا لم يتعامل مع هؤلاء المجرمين بالحزم والعقوبات الصارمة التي تكون لهم عبره لهم ولغيرهم من يفكرون بالقيام بهذه الجرائم ستتكرر هذه الجرائم
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 669
منذ 10 دقائق
الكاميرات مهمة بهذا الوقت والله يكفينا شر كل من فيه شر

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أحدث التعليقات

dfs
الشاحنات اصبحت مرعبة بشوارعنا
سهيل - S’hil
شليخه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ...
dfs
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تصارع وحوش ..

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