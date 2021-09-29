تعويض مواطنة 470 ألف ريال بعد سحب سيارتها

جدة (صدى):
سحبت شركة سيارات شهيرة سيارة مواطنة في جدة، قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه.
وظلت السيارة بحوزة المواطن طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة باعتبارها المالكة.
ومن جانبها تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة لمقاضاة الشركة والمواطن الذي امتلك المركبة كونه رفض نقل ملكيتها وتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية لها، بحسب عكاظ.
وقررت المحكمة مؤخرا تعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال، وصدر أمر تنفيذي مماثل من محكمة جدة بالتنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهرباً من التنفيذ وممتنعاً عن التجاوب.