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تعويض مواطنة 470 ألف ريال بعد سحب سيارتها

منذ يومين
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تعويض مواطنة 470 ألف ريال بعد سحب سيارتها

جدة (صدى):
سحبت شركة سيارات شهيرة سيارة مواطنة في جدة، قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه.

وظلت السيارة بحوزة المواطن طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة باعتبارها المالكة.

ومن جانبها تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة لمقاضاة الشركة والمواطن الذي امتلك المركبة كونه رفض نقل ملكيتها وتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية لها، بحسب عكاظ.

وقررت المحكمة مؤخرا تعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال، وصدر أمر تنفيذي مماثل من محكمة جدة بالتنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهرباً من التنفيذ وممتنعاً عن التجاوب.

 

جدة
سيارات
المحكمة العامة بجدة
محكمة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17801
منذ يومين
حسناً
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7572
منذ يومين
حسبي الله ونعم الوكيل بشركة والخسيس ألي كان يستخدمها الله ينتقم منه النذل الخسيس😤 المرأة تستحق اكثر من هذا المبلغ تستحق ١٠ مليون ريال
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83196
منذ يومين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53812
منذ يومين
قمة التلاعب عند الشركه والمفروض يتم التشهير بها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135239
منذ يومين
تستاهل ولو انه جا التعويض متأخر واجد ، وقليل في حقها بعد ..
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17347
منذ يومين
تساهل واستغلال وتعتبر جريمة
محمد محسن العنزي
محمد محسن العنزي عدد التعليقات : 10
منذ يومين
الذنب مو عليها ولا على البنك الذنب على اهل جده الذين تاركين العصابات يتواجدون في المحمل وتديرهم البنوك دون حسيب او رقيب يتطاولون على الشعب وممتلكاته اين الجهات الحكوميه من ذلك كله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد النداوي
محمد النداوي عدد التعليقات : 1
منذ 4 دقائق
طيب. لو كانت الجهة الخصم الشرطة مثلاً! هل راح تحكم لها الإدارية؟ لي ١٧ سنة اطالب الشرطة بسيارتي المحجوزة خطأ حتى تلفت وقضايانا في ديوان المظالم وغيره من الجهات ذات العلاقة وكل يرد القضية من عنده ما يقبلها

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أحدث التعليقات

abdul
امراة جريئة في عصر النّسْونة والصّهْينة واللّبْرنة .
محمد النداوي
طيب. لو كانت الجهة الخصم الشرطة مثلاً! هل راح تحكم لها الإدارية؟ لي ١٧ سنة اطالب الشرطة بسيارتي المحجوزة خطأ حتى تلفت وقضايانا في...
ابو سعود
اكيد خسارة تبغو يسجل باهليه وهو عن بعد ورفع الاسعار في السنوات الماضية !! كل استغلالي مصيره الخسارة وعقبال شركات تأجير العاملات اكبر استغلاليين
بلبل البحر
الله يصلح أحوالهم ويفرج همومهم
صالح
واقسام الشرط ماتبغى تشتغل.عندي قضية جنائية مشتكي وكل واحد يصرفني ويقول الفيديو مو واضح رغم معرفتي باسم الشخص

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