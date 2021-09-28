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علاقة محرمة تنهي حياة مسن بطعنات قاتلة

منذ ساعتين
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علاقة محرمة تنهي حياة مسن بطعنات قاتلة

القاهرة (صدى):
كشفت الشرطة المصرية ملابسات مقتل رجل مسن داخل شقته بالشيخ زايد، وتوصلت إلى الجاني الذي اتضح أنه صديق المجني عليه.

وكشفت تحريات وأقوال جيران المجني عليه أن هناك رجل في العقد الرابع من العمر كان يتردد باستمرار على منزل الأول.

وأضاف الجيران أنهم لاحظوا أن شقة المسن مفتوحة فقاموا بالنداء عليه لكنه لم يستجيب، لذا دخلوا الشقة وعثروا على القتيل، فسارعوا في إبلاغ الشرطة.

وتمكنت تحريات المباحث من كشف هوية القاتل، حيث اتضح أنه كان على علاقة محرمة مع الرجل المسن لمدة 3 سنوات، وأنه قرر إنهاء العلاقة بينهما من خلال قتله وسرقة أمواله.

مصر
شقة
قتل
شرطة
منزل
الشيخ زايد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53766
منذ 23 دقيقة
حسبي الله عليه الحقير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اتصور النسبه معقوله
4everx2
واضح انه متعمد حسبي الله ونعم الوكيل فيه
القناص
إيش السرعه والتهور هذا
ابو عمار
هذا العراقي له مشاكل مع بعض الممثلات المصريات وسؤاله غبي
ابو عمار
اوكي

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