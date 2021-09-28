علاقة محرمة تنهي حياة مسن بطعنات قاتلة

القاهرة (صدى):
كشفت الشرطة المصرية ملابسات مقتل رجل مسن داخل شقته بالشيخ زايد، وتوصلت إلى الجاني الذي اتضح أنه صديق المجني عليه.
وكشفت تحريات وأقوال جيران المجني عليه أن هناك رجل في العقد الرابع من العمر كان يتردد باستمرار على منزل الأول.
وأضاف الجيران أنهم لاحظوا أن شقة المسن مفتوحة فقاموا بالنداء عليه لكنه لم يستجيب، لذا دخلوا الشقة وعثروا على القتيل، فسارعوا في إبلاغ الشرطة.
وتمكنت تحريات المباحث من كشف هوية القاتل، حيث اتضح أنه كان على علاقة محرمة مع الرجل المسن لمدة 3 سنوات، وأنه قرر إنهاء العلاقة بينهما من خلال قتله وسرقة أمواله.