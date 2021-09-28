5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام منتجات التجميل

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة عن العقوبات المقررة بحق المخالفين لنظام منتجات التجميل، موضحة أن المنتج التجميلي هو أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معدّ لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعد مخالفًا لأحكام نظام منتجات التجميل، كل من شرع أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي سواء عليه أو في الدعاية له.
وبينت أن العقوبات تكون بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، مع إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
وأشارت إلى مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة، مؤكدة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.