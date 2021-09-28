بالفيديو .. أول طالبة متدربة تطير انفرادياً في سماء المملكة تروي تجربتها الاستثنائية

الرياض (صدى):
روت سمر المناسف، التي تعد أول طالبة متدربة تطير انفرادياً في سماء المملكة، تفاصيل تجربتها الاستثنائية في الطيران.
وذكرت أن المقطع الذي تم توثيق رحلة طيرانها لم يتم في يوم واحد، وإنما تم تصويره على مراحل، بينما استغرق الطيران الفعلي يوم واحد فقط، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأضافت أنها تعتزم الحصول على الرخصة الأولى في التدريب، وهي رخصة الطيار الخاص، مشيرة إلى أنها اتجهت لهذا المجال منذ 2018.
وأكدت أنها كانت تحلم منذ الطفولة أن تدخل في مجال الطيران، وسعت إليه حتى حققته، مضيفة أنها ستحصل قريبًا على الرخصة الأولى.