نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. أول طالبة متدربة تطير انفرادياً في سماء المملكة تروي تجربتها الاستثنائية

منذ 13 ساعة
3332
3
بالفيديو .. أول طالبة متدربة تطير انفرادياً في سماء المملكة تروي تجربتها الاستثنائية

الرياض (صدى):
روت سمر المناسف، التي تعد أول طالبة متدربة تطير انفرادياً في سماء المملكة، تفاصيل تجربتها الاستثنائية في الطيران.

وذكرت أن المقطع الذي تم توثيق رحلة طيرانها لم يتم في يوم واحد، وإنما تم تصويره على مراحل، بينما استغرق الطيران الفعلي يوم واحد فقط، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضافت أنها تعتزم الحصول على الرخصة الأولى في التدريب، وهي رخصة الطيار الخاص، مشيرة إلى أنها اتجهت لهذا المجال منذ 2018.

وأكدت أنها كانت تحلم منذ الطفولة أن تدخل في مجال الطيران، وسعت إليه حتى حققته، مضيفة أنها ستحصل قريبًا على الرخصة الأولى.

المملكة
طيران
الطيران
سمر المناسف
طالبة متدربة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135134
منذ 12 ساعة
جيده .. موفقه خير ..
458
458 عدد التعليقات : 109
منذ 11 ساعة
يتحمل ذنبها من اعانها على ذلك
???
??? عدد التعليقات : 53
منذ 27 دقيقة
وين الستر وين الحجاب حسبنا الله ونعم الوكيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملل
وش باليد اذا نزع الله الحياء من وجهاها
???
وين الستر وين الحجاب حسبنا الله ونعم الوكيل
مشآعر انسان ..
إعطي الناس حقهم من الاحترام والاخلاق والادب حتى لو لم تكن تحبهم
محمد
ما اتوقع عبد الحميد هذا كل ما يصرح يطير العقار
محمد الحربي
الإعلام الرياضي المريض والمتعصب هما احد اسباب تردي رياضة كرة القدم ونقص الموهوبين الحقيقيين وفهد العتيبي الهلالي خير مثال .. نرغب بإعلان رياضي صحي...

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الكثيري" يوضح الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي
بالفيديو.. "الكثيري" يوضح الفرق بين البناء باستخدام التقنية والبناء التقليدي
منذ 27 دقيقة 1407
خيل يركل فتاة حاولت الاقتراب منه
خيل يركل فتاة حاولت الاقتراب منه
منذ 33 دقيقة 348
سائقة بالبركة
سائقة بالبركة
منذ 37 دقيقة 346
الحلال ما يضيع
الحلال ما يضيع
منذ 42 دقيقة 369
"روح السعودية" ترعى دوري المحترفين بـ8ملايين ريال
"روح السعودية" ترعى دوري المحترفين بـ8ملايين ريال
منذ 57 دقيقة 1588
امرأة تسمم زوجها السابق وخطيبته قبل زفافهما
امرأة تسمم زوجها السابق وخطيبته قبل زفافهما
منذ ساعة 715
مكونات سياسة الحكومة الرقمية
مكونات سياسة الحكومة الرقمية
منذ ساعة 1477
هبة نور تؤدي وصلة رقص جريئة
هبة نور تؤدي وصلة رقص جريئة
منذ ساعة 805
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
منذ ساعة 1494
"الأحوال المدنية":‏ ‎يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية
"الأحوال المدنية":‏ ‎يتم حذف الابن من "كارت العائلة" في حال أصدر هوية وطنية
منذ ساعة 1736