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بالفيديو .. أمين عسير : لدينا مياه وكهرباء تكفي لـ 5 سنوات قادمة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. أمين عسير : لدينا مياه وكهرباء تكفي لـ 5 سنوات قادمة

عسير (صدى):
أكد أمين أمانة منطقة عسير، وليد الحميدي، أن البنية التحتية القوية من خلال المشروعات السابقة في عسير ستساعد على جذب المستثمرين في المنطقة.

وأضاف أن الجهود مستمر لإنشاء مطار جديد وشبكة طرق متميزة، خدمات صحية متميزة بإقامة مستشفيات جديدة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن المشروعات التي أقيمت في المنطقة ساهمت في أن يصبح لدى المنطقة مياه وكهرباء كافية لخمس سنوات قادمة.

ولفت إلى أن المنطقة تحتاج إلى جهاز ترويجي وتسويقي يسوق الفرص الاستثمارية والسياحية، مضيفا أن استراتيجية تطوير عسير تركز على تحقيق ذلك.

مياه
عسير
كهرباء
أمانة منطقة عسير
وليد الحميدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17772
منذ 20 دقيقة
انتبه .. الماء با يقرب الكهرب !! ترى يضرب الفيوز !! .. مدري وش فيه معنى هالتصريح .. غير التراخي.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135111
منذ 9 دقائق
هههههههههههههههه .. الأخ الدكتور محمد بخش .. نصيحه ثمينه جداً .. الله يسعد مساك ..

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أحدث التعليقات

مايباخ
موبايلي
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. الأخ الدكتور محمد بخش .. نصيحه ثمينه جداً .. الله يسعد مساك ..
د محمد ماجد بخش
قدامك السلامة والعافية يا محب الحياة .. الله يسعدك دنيا ودار قرار
د محمد ماجد بخش
الفكرة من منع الختان هي الاحتفاظ بحق الفتاة الذي منحه الخالق لها في مستشرف حياتها الزوجية السعيدة .. وزوال هذا الحق فيه بؤس وشقاء...

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