بالفيديو .. أمين عسير : لدينا مياه وكهرباء تكفي لـ 5 سنوات قادمة

عسير (صدى):
أكد أمين أمانة منطقة عسير، وليد الحميدي، أن البنية التحتية القوية من خلال المشروعات السابقة في عسير ستساعد على جذب المستثمرين في المنطقة.
وأضاف أن الجهود مستمر لإنشاء مطار جديد وشبكة طرق متميزة، خدمات صحية متميزة بإقامة مستشفيات جديدة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأكد أن المشروعات التي أقيمت في المنطقة ساهمت في أن يصبح لدى المنطقة مياه وكهرباء كافية لخمس سنوات قادمة.
ولفت إلى أن المنطقة تحتاج إلى جهاز ترويجي وتسويقي يسوق الفرص الاستثمارية والسياحية، مضيفا أن استراتيجية تطوير عسير تركز على تحقيق ذلك.