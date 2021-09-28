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قصة رجل تعرض للضرب من زوجته بسلك كهرباء وحكاية آخر تنمرت عليه زوجته بسبب مرضه _فيديو

منذ ساعتين
1930
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قصة رجل تعرض للضرب من زوجته بسلك كهرباء وحكاية آخر تنمرت عليه زوجته بسبب مرضه _فيديو

عادل الحربي (صدى):
روى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي" حميد الشايجي، قصص حقيقية لأشكال وأنواع العنف الذي يتعرض لها بعض الرجال من الزوجات.

وأشار حميد الشايجي خلال لقاء ببرنامج "ياهلا"، إلى رجل ضربته زوجته بسلك كهرباء وعليه آثار ضرب موجودة على جسده، لافتا:"هناك زوجة كانت ترمي زوجها بقارورة عطر في حالة انفعال وأدت إلى إصابته في جسده".

وأوضح أنواع العنف وتشمل اللفظي والعاطفي وعدم إعطاء الزوجة حقها والإهانة وعدم التقدير،  مشيرا:"وفي زواج الكبير من الصغيرة فالصغيرة تتنمر عليه أحيانا بسبب فارق السن الكبير، وفي حالة مرضه تستغل المرأة لتتنمر عليه أحيانا".

 

العنف
جمعية واعي
الزوجات
التنمر
قصص
حميد الشايجي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 200
منذ ساعة
لا يوجد رجل في الوسيعة تضربه وتتنمر عليه أمرأة
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 611
منذ 28 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم انا نسالك العفو والعافية .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135086
منذ 4 دقائق
الله يهدينا ويهدي لنا زوجاتنا وذرياتنا .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهدينا ويهدي لنا زوجاتنا وذرياتنا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ..
سعودي مخضرم
ذكور تافهين ماعليهم شرهه
مسافات
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم انا نسالك العفو والعافية .

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