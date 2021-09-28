قصة رجل تعرض للضرب من زوجته بسلك كهرباء وحكاية آخر تنمرت عليه زوجته بسبب مرضه _فيديو

عادل الحربي (صدى):
روى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "واعي" حميد الشايجي، قصص حقيقية لأشكال وأنواع العنف الذي يتعرض لها بعض الرجال من الزوجات.
وأشار حميد الشايجي خلال لقاء ببرنامج "ياهلا"، إلى رجل ضربته زوجته بسلك كهرباء وعليه آثار ضرب موجودة على جسده، لافتا:"هناك زوجة كانت ترمي زوجها بقارورة عطر في حالة انفعال وأدت إلى إصابته في جسده".
وأوضح أنواع العنف وتشمل اللفظي والعاطفي وعدم إعطاء الزوجة حقها والإهانة وعدم التقدير، مشيرا:"وفي زواج الكبير من الصغيرة فالصغيرة تتنمر عليه أحيانا بسبب فارق السن الكبير، وفي حالة مرضه تستغل المرأة لتتنمر عليه أحيانا".