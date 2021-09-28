نجل خالد سامي يثير القلق بشأن الوضع الصحي لوالده:"4 شهور ما سمعت صوته"

أميرة خالد (صدى):
أثار نجل الفنان خالد سامي، القلق بين الجمهور بشأن الوضع الصحي لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني.
ونشر نجل خالد سامي صورًا نادرة جمعته مع والده في مرحلة الطفولة، معربا عن حزنه كونه ظل أكثر من 4 أشهر دون أن يستمع لصوت والده بسبب الغيبوبة منذ فترة، معقبا: "اشتقت لأبوي، بكمل 4 شهور وأنا ما سمعت صوته".
ولفت نجل خالد سامي: "دعواتكم يرجع الوعي له، يوميًا بالمستشفى نتمنى فقط يجي اليوم اللي يرجع وعيه فيه، الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذه ويقوم والدي بالسلامة يارب يا كريم".