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نجل خالد سامي يثير القلق بشأن الوضع الصحي لوالده:"4 شهور ما سمعت صوته"

منذ 53 دقيقة
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نجل خالد سامي يثير القلق بشأن الوضع الصحي لوالده:"4 شهور ما سمعت صوته"

أميرة خالد (صدى):
أثار نجل الفنان خالد سامي، القلق بين الجمهور بشأن الوضع الصحي لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني.

ونشر نجل خالد سامي صورًا نادرة جمعته مع والده في مرحلة الطفولة، معربا عن حزنه كونه ظل أكثر من 4 أشهر دون أن يستمع لصوت والده بسبب الغيبوبة منذ فترة، معقبا: "اشتقت لأبوي، بكمل 4 شهور وأنا ما سمعت صوته".

ولفت نجل خالد سامي: "دعواتكم يرجع الوعي له، يوميًا بالمستشفى نتمنى فقط يجي اليوم اللي يرجع وعيه فيه، الله يصبرنا على الفترة الثقيلة هذه ويقوم والدي بالسلامة يارب يا كريم".

خالد سامي
مستشفى الحرس الوطني.
العناية المركزة
الوضع الصحي
شهور

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 611
منذ 31 دقيقة
اللهم ارفع ما به واكتب له العافية انك انت الشافي سبحانك .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135086
منذ 3 دقائق
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهدينا ويهدي لنا زوجاتنا وذرياتنا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ..
سعودي مخضرم
ذكور تافهين ماعليهم شرهه
مسافات
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم انا نسالك العفو والعافية .

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