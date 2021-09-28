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ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير لتحويلها لوجهة استراتيجية عالمية

منذ 3 ساعات
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ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير لتحويلها لوجهة استراتيجية عالمية

عسير (صدى):
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأعلن سموه، أن استراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية الهائلة في المنطقة التي سَتُستثمَر من خلال مشروعات سياحية نوعية؛ لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد سعي استراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعّال؛ عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتعزيز دور السياحة والثقافة؛ كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيُسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبِنَى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكّنات.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي العهد على ما يوليه من دعم مستمر واهتمام كريم بمنطقة عسير وأهلها، وإطلاق سموه استراتيجية تطوير منطقة عسير، التي تسعى لتحقيق نهضة شاملة للمنطقة، لتعود بالنفع على أبناء عسير وسكّانها، وترفع من خلالها مستوى جودة الحياة وتطور البِنَى التحتية والخدمات، وتسهم في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

عسير
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

**""'سهم'""**😊
**""'سهم'""**😊 عدد التعليقات : 5514
منذ ساعة
ممتاز ....
مقوماتها السياحية جميلة ورائعة واجواء باردة وممطرة خلال فصل الصيف

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أحدث التعليقات

وافي
تربية شوارع جيل لافائدة منهم الا من رحم ربي
**""'سهم'""**😊
ممتاز .... مقوماتها السياحية جميلة ورائعة واجواء باردة وممطرة خلال فصل الصيف
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : مليكنا : سلمان إن رضى رضينا و إن زعل زعلنا والحوثي ما يجهلنا من مهابة حكامنا وفعل...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : مليكنا : سلمان إن رضى رضينا و إن زعل زعلنا والحوثي ما يجهلنا من مهابة حكامنا وفعل...
بلسم الروح
الله يرحمه

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