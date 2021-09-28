تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
طقطقة مواطنة على صديقتها بسبب الكمامات
منذ 9 ساعات
1408
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135111
منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههه .. جت على الكمامات ، زين ماعلقت شي ثاني ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
مايباخ
موبايلي
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. الأخ الدكتور محمد بخش .. نصيحه ثمينه جداً .. الله يسعد مساك ..
د محمد ماجد بخش
قدامك السلامة والعافية يا محب الحياة .. الله يسعدك دنيا ودار قرار
د محمد ماجد بخش
الفكرة من منع الختان هي الاحتفاظ بحق الفتاة الذي منحه الخالق لها في مستشرف حياتها الزوجية السعيدة .. وزوال هذا الحق فيه بؤس وشقاء...
أخر الأخبار
فيديو..ساعاتي يكشف سبب رفض الأمير عبدالرحمن بن سعود التهدئة بين الهلال والنصر
منذ 3 دقائق
1042
حلا شيحة تعود للحجاب وتعلق: "الحمد الله"
منذ 36 دقيقة
277
5 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام منتجات التجميل
منذ 37 دقيقة
1113
ضبط شخص خالف الذوق العام في حفر الباطن
منذ 41 دقيقة
1218
فيديو.. الإطاحة بـ 5 مواطنين تحرشوا بفتيات في مكة
منذ ساعة
1398
ميسي يسجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان
منذ ساعة
1549
نجل خالد سامي يثير القلق بشأن الوضع الصحي لوالده:"4 شهور ما سمعت صوته"
منذ ساعتين
958
وزير الخارجية يؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تجاوزات إيران
منذ ساعتين
1304
بالفيديو .. أول طالبة متدربة تطير انفرادياً في سماء المملكة تروي تجربتها الاستثنائية
منذ ساعتين
1918
التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط
منذ 3 ساعات
1348