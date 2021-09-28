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خليجية تتفاجئ بشاب يحاول اضافتها على السناب

منذ 8 ساعات
1629
1

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3892
منذ ساعة
صوتها ماهو غريب وكني سامعه ( ناصر) ماباه

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهدينا ويهدي لنا زوجاتنا وذرياتنا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله ينصركم على عدوكم ياجنود الحرمين الشريفين .. آمين ..
سعودي مخضرم
ذكور تافهين ماعليهم شرهه
مسافات
لاحول ولاقوه الا بالله اللهم انا نسالك العفو والعافية .

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