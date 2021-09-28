نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

منذ 3 ساعات
12868
2
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

الرياض (صدى):
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، بمناسبة يومها الوطني الحادي والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم اطراد التقدم والازدهار.

واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت مع عددٍ من دول العالم خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، وبما يعكس حرص المملكة الدائم على التفاعل البنّاء مع المجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلم، والسعي لتحقيق ما فيه خير للبشرية.

وشدّد المجلس في هذا السياق، على ما اشتملت عليه كلمة المملكة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أمام أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، من رؤى بشأن القضايا والتحديات الراهنة على مستوى العالم، ومضامين جسدت محورية وريادة دورها الإنساني والتنموي والاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما توليه سياستها الخارجية من أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب نحو غدٍ أفضل، في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مشدداً على احتفاظ المملكة بحقها الشرعي في الدفاع عن نفسها في مواجهة ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقوارب المفخخة التي تطلقها المليشيا الحوثية الإرهابية بشكل يومي على الأعيان المدنية، وتهديدها للملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدّد المجلس، تضامن المملكة مع جمهورية السودان الشقيقة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها ورخاءها حكومة وشعباً، واستنكارها وإدانتها لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت على المؤسسات الشرعية للدولة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة من دعم للجهود الدولية والمشتركة لتسهيل الوصول للقاحات ( كوفيد - 19 )، في ظل حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، وذلك ضمن مساعيها لمكافحة فيروس كورونا واحتواء آثار الجائحة، وتهيئة الظروف التي تتيح توفيرها للشعوب كافة في هذا الوقت الاستثنائي الذي يواجهه العالم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً: تفويض معالي وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع النظام الأساسي لاتحاد الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض معالي وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

رابعاً: الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي، وإلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ) وتاريخ 6 2 1435هـ.

خامساً: اعتماد الحساب الختامي لصندوق التنمية الزراعية لعام مالي سابق.

سادساً: الموافقة على ترقيتين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: ترقية حسن بن محمد بن عبده الحربي إلى وظيفة ( مستشار مالي ) بالمرتبة ( الخامسة عشرة ) بوزارة المالية.ترقية منصور بن صالح بن محمد السعود إلى وظيفة ( مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بالديوان العام للمحاسبة.كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 984
منذ 35 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة :

مليكنا : سلمان إن رضى رضينا و إن زعل زعلنا

والحوثي ما يجهلنا من مهابة حكامنا وفعل فعلنا

وبمكة و طيبة ربي شرفنا و بخدمتها جعلنا

واللي يعادينا مدحور و له نار الحرايب شعلنا


مع وافر المحبة.
الحربي
الحربي عدد التعليقات : 984
منذ 35 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم

الصراحة راحة :

مليكنا : سلمان إن رضى رضينا و إن زعل زعلنا

والحوثي ما يجهلنا من مهابة حكامنا وفعل فعلنا

وبمكة و طيبة ربي شرفنا و بخدمتها جعلنا

واللي يعادينا مدحور و له نار الحرايب شعلنا


مع وافر المحبة.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : مليكنا : سلمان إن رضى رضينا و إن زعل زعلنا والحوثي ما يجهلنا من مهابة حكامنا وفعل...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : مليكنا : سلمان إن رضى رضينا و إن زعل زعلنا والحوثي ما يجهلنا من مهابة حكامنا وفعل...
بلسم الروح
الله يرحمه
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان

أخر الأخبار

تحديد موعد مواجهة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية
تحديد موعد مواجهة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية
منذ دقيقتين 1024
"جورجينا" تكشف سبب تأخر زواجها من رونالدو
"جورجينا" تكشف سبب تأخر زواجها من رونالدو
منذ 15 دقيقة 1215
الاتفاق يؤدي تدريباته استعدادا لمواجهة الفتح 
الاتفاق يؤدي تدريباته استعدادا لمواجهة الفتح 
منذ 27 دقيقة 1089
شاهد.. ولادة أنثى جديدة من نوع النمر العربي بالعلا
شاهد.. ولادة أنثى جديدة من نوع النمر العربي بالعلا
منذ 59 دقيقة 1541
مصر تسجل أول حكم قضائي مشدد ضد أب وجه بختان ابنته
مصر تسجل أول حكم قضائي مشدد ضد أب وجه بختان ابنته
منذ ساعة 257
 تطورات جديدة بشأن مواطن فصل من عمله لطلبه من مسؤول بالشركة إبراز "توكلنا"
 تطورات جديدة بشأن مواطن فصل من عمله لطلبه من مسؤول بالشركة إبراز "توكلنا"
منذ ساعة 1821
بالفيديو .. ناشط بيئي : تدخل الإنسان في إحدى مواد تكون العسل قد يسبب السرطان
بالفيديو .. ناشط بيئي : تدخل الإنسان في إحدى مواد تكون العسل قد يسبب السرطان
منذ ساعة 1233
شاهد.. لحظة اندلاع حريق هائل في معارض سيارات بدبي 
شاهد.. لحظة اندلاع حريق هائل في معارض سيارات بدبي 
منذ ساعة 1483
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب روماني 
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب روماني 
منذ ساعة 1484
"مراهق" يغتصب زميلته بعد ابتزازها بصورها
"مراهق" يغتصب زميلته بعد ابتزازها بصورها
منذ ساعة 893