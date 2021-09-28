فوائد صحية مذهلة للمشروم أبرزها تعزيز المناعة وخفض ضغط الدم 

أميرة خالد (صدى):
يعد المشروم مفيد للصحة بسبب غناه بالعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.
ونستعرض فوائد صحية للمشروم وتشمل: 1- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يقي المشروم من سرطان الرئة والبروستاتا والثدي بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.
2-تعزيز المناعة: يحتوي المشروم على مضادات أكسدة قوية تسمى السيلينيوم وفيتامينات ب التي تمنع تلف الخلايا والأنسجة من خلال دعم جهاز المناعة بكفاءة.
3- مفيد لمرض السكر: لن تؤدي محتويات المشروم المنخفضة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
4- خفض ضغط الدم: يحتمل أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل التوتر في الأوعية الدموية.
5-يحسن وظيفة الدماغ: الفطر مفيد لصحة الدماغ لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ergothioneine و glutathione ، والتي تمنع أيضًا أمراضًا مثل مرض الزهايمر وباركنسون.
6-صحة القلب: تناول المشروم يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لأنها تحتوي على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي.