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فوائد صحية مذهلة للمشروم أبرزها تعزيز المناعة وخفض ضغط الدم 

منذ ساعة
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فوائد صحية مذهلة للمشروم أبرزها تعزيز المناعة وخفض ضغط الدم 

أميرة خالد (صدى):
يعد المشروم مفيد للصحة بسبب غناه بالعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.

ونستعرض فوائد صحية للمشروم وتشمل: 1- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان: يقي المشروم من سرطان الرئة والبروستاتا والثدي بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.

2-تعزيز المناعة: يحتوي المشروم على مضادات أكسدة قوية تسمى السيلينيوم وفيتامينات ب التي تمنع تلف الخلايا والأنسجة من خلال دعم جهاز المناعة بكفاءة.

3- مفيد لمرض السكر: لن تؤدي محتويات المشروم المنخفضة  إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4- خفض ضغط الدم: يحتمل أن يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل التوتر في الأوعية الدموية.

5-يحسن وظيفة الدماغ: الفطر مفيد لصحة الدماغ لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ergothioneine و glutathione ، والتي تمنع أيضًا أمراضًا مثل مرض الزهايمر وباركنسون.

6-صحة القلب: تناول المشروم يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لأنها تحتوي على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي.

 

الدماغ
القلب
السكر
ضغط الدم
المشروم

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83166
منذ 40 دقيقة
الله يعز النعمه

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يعطيكم العافية و ربنا يوفقكم و ينصركم
نجاة محمد
مبروك الفوز و ان شاء الله دائما في القمة ان شاء الله
عندما يغيب المساء
الله يعز النعمه
نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته و يسكنة الجنه

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