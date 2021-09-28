ضبط طبيبة وافدة تجري عمليات الإجهاض بعيادة مجمع خاص في الطائف

الطائف (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية في محافظة الطائف من ضبط طبيبة وافدة تجري عمليات الإجهاض، وذلك من خلال عيادة تديرها في أحد المجمعات الطبية الخاصة.
تفصيلا، أثبتت تحريات صحة الطائف لعدة أيام، إجراء طبيبة وافدة عمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، وسط بيئة لا توفر الحد الأدنى من الاشتراطات الطبية والصحية، وذلك بعد تفاوض الزائر السري مع الطبيبة على تنفيذ عملية إجهاض، وتم الاتفاق على ذلك.
وتم ضبط الطبيبة وإحالة المخالفة لجهة الاختصاص، كما أحالت فرق الالتزام المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وتم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض، ومواد مخالفة للاستعمال الطبي.