سجن خادمة بصقت في مياه الشرب وأعدت الشاي من المرحاض

سنغافورة (صدى):
وجهت أسرة في سنغافورة، الاتهام لخادمة بالسرقة وملء إبريق الشرب الخاص بهم التي تعمل لديها، بماء من المرحاض ، وبصقت في مياه الشرب
واكتشفت الأسرة التي كانت تعمل لديها المتهمة، حوادث السرقة بعد أن قامت بتركيب نظام مراقبة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، واعترفت الخادمة بباقي الجرائم الأخرى بعد أن تم تهديدها بطردها من العمل.
وأظهرت كاميرات المراقبة أن المتهمة كانت تقوم بالبصق في إبريق ماء الشرب، قبل أن تشرب الأسرة منه، واستخدام مستحضرات تجميل خاصة بربة العمل، تبلغ قيمتها مئات الدولارات.
وقررت محكمة في سنغافورة سجن خادمة من الفلبين، لمدة شهر، بعد أن اعترفت بارتكاب جرائم تضمنت ملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التي تعمل لديها، بماء من المرحاض.