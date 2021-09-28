أنباء عن تولي فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق قيادة النصر

طلال الغامدي (صدى):
أفادت تقارير صحفية برتغالية، اقتراب مدرب برشلونة السابق، المدرب أرتستو فالفيردي، من تولي المهمة الفنية لنادي النصر.
وجاء ذلك بعد إقالة النصر مدربه السابق، البرازيلي مانو مينزيس بسبب تردي النتائج.
وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية: إن المدرب الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الكرة الإسبانية، يبدو أنه الأقرب لتولي المهمة الفنية في النصر.
والجدير بالذكر أن فالفيردي عاطل عن العمل منذ أن ترك برشلونة في يناير 2020؛ علمًا بأنه سبق له قيادة فالنسيا وإسبانيول وفياريال في إسبانيا، بالإضافة لأولمبياكوس اليوناني.