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أنباء عن تولي فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق قيادة النصر

منذ 19 ساعة
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أنباء عن تولي فالفيردي" مدرب "برشلونة" السابق قيادة النصر

طلال الغامدي (صدى):

أفادت تقارير صحفية برتغالية، اقتراب مدرب برشلونة السابق، المدرب أرتستو فالفيردي، من تولي المهمة الفنية لنادي النصر.

وجاء ذلك بعد إقالة النصر مدربه السابق، البرازيلي مانو مينزيس بسبب تردي النتائج.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية: إن المدرب الذي يتمتع بخبرات كبيرة في الكرة الإسبانية، يبدو أنه الأقرب لتولي المهمة الفنية في النصر.

والجدير بالذكر أن فالفيردي عاطل عن العمل منذ أن ترك برشلونة في يناير 2020؛ علمًا بأنه سبق له قيادة فالنسيا وإسبانيول وفياريال في إسبانيا، بالإضافة لأولمبياكوس اليوناني.

النصر
برشلونة
مدرب برشلونة
فالفيردي

التعليقات

سعود العلي
سعود العلي عدد التعليقات : 2953
منذ ساعة
بن زكري هو مدرب النصر الجديد

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ضريبة الدخل وتصب لقليل الدخل خذ من أموالهم لفقرئهم نأخذ بيمين ونعطي بشمال والمواطن أخو المواطن.
kkkk
الدعوه حسب التقرير الطبي لاتصير ثور ترا الاطباء اجانب والمدرب والي معه اجانب خلو عنكم الحيونه والشكوك
ابوفيصل
لاحول ولاقوه الابالله اتق الله في نفسك يامحايد كلام كيف يقوله انسان عاقل احفظ لسانك وامسح كلامك
ابوفيصل
لاحول ولاقوه الابالله اتق الله في نفسك يامحايد كلام كيف يقوله انسان عاقل احفظ لسانك وامسح كلامك
هلالي
العيب والله كلامك يامحايد وسوف تقف امام الله على كلامك القبيح وسوف تسأل عن قذفك لأعراض الناس والشرهه ماهي عليك ولكن على الي يطلع...

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