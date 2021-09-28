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مذيعة ترتدي بنطلون جلد أحمر يُصدر أصوات غريبة على الهواء

منذ 3 ساعات
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مذيعة ترتدي بنطلون جلد أحمر يُصدر أصوات غريبة على الهواء

لندن (صدى):
قعت مذيعة بريطانية في موقف محرج على الهواء أثناء تقديمها لفقرة الطقس اليومية في النشرة الإخبارية الصباحية.

وذكرت تقارير بريطانية أن المذيعة البريطانية "لورا توبين " تعرضت لموقف محرج بسبب إرتدائها بنطال من الجلد لونه أحمر على الهواء أثناء تقديمها فقرة الطقس اليومية .

ولاحظ المشاهدون إحتكاك الجلد في الاستوديو مما تسبب في إصدار أصوات غريبة في المكان.

وقالت المذيعة إنها كانت تسمع ضحكات زملائها في الاستوديو بشكل واضح ، إلا أنها أوضحت للمتابعين لها أن الصوت الناتج نتج عن إحتكاك الجلد أثناء حركتها.

مذيعة
مذيعة بريطانية
لوراتوبين
بنطلون جلد

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10201
منذ 43 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يعطيكم العافية و ربنا يوفقكم و ينصركم
نجاة محمد
مبروك الفوز و ان شاء الله دائما في القمة ان شاء الله
عندما يغيب المساء
الله يعز النعمه
نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته و يسكنة الجنه

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