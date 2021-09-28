مذيعة ترتدي بنطلون جلد أحمر يُصدر أصوات غريبة على الهواء

لندن (صدى):
قعت مذيعة بريطانية في موقف محرج على الهواء أثناء تقديمها لفقرة الطقس اليومية في النشرة الإخبارية الصباحية.
وذكرت تقارير بريطانية أن المذيعة البريطانية "لورا توبين " تعرضت لموقف محرج بسبب إرتدائها بنطال من الجلد لونه أحمر على الهواء أثناء تقديمها فقرة الطقس اليومية .
ولاحظ المشاهدون إحتكاك الجلد في الاستوديو مما تسبب في إصدار أصوات غريبة في المكان.
وقالت المذيعة إنها كانت تسمع ضحكات زملائها في الاستوديو بشكل واضح ، إلا أنها أوضحت للمتابعين لها أن الصوت الناتج نتج عن إحتكاك الجلد أثناء حركتها.