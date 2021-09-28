نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية

منذ ساعة
1602
1
وزارة العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية - إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.

وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأبانت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها الـ3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.

وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل، أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقاً للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة (100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات)، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري، والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها.

وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني، أكدت الوزارة إطلاق العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.

وزارة العدل
برنامج التحول الوطني
رقمنة الثروة العقارية
وثيقة عقارية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17759
منذ 4 دقائق
أحبك يا بلادي بالأرقام.. وانتظر يومك ال ٩٢ بعد عام

وكل رقم جديد والعدل بخير وإن كنا نحن الأفراد الأشهاد .. رقما داخل رقم وبعض الأرقام ليس لنا في طيبها نصيب !❤

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
بإذن الله خارج كأس العالم 2022..
روبرتو ابن باجيو
متعمد المحرر يبي اثارة وردود واضحه هههههههههههههههه
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
عبدالله
الحريم آفة المجتمعات
أبوخالد-أبها.
غالبا هؤلاء الذين قاموا بعملية السطو هذه أو غيرها .. هم من العاطلين .. وهم كسبانين في كل الأحوال .. فإما أن يفلتوا من...

أخر الأخبار

وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمدينة المنورة
وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمدينة المنورة
منذ دقيقتين 1005
مراكز إطفاء المطارات تشترط عدم إيقاف الخدمات للتقدم للوظائف
مراكز إطفاء المطارات تشترط عدم إيقاف الخدمات للتقدم للوظائف
منذ 8 دقائق 1445
استرداد 12 مركبة مسروقة والقبض على سارقها بالرياض
استرداد 12 مركبة مسروقة والقبض على سارقها بالرياض
منذ 13 دقيقة 1319
مشرف تربوي يتحدث عن خطورة الشيلات على طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية
مشرف تربوي يتحدث عن خطورة الشيلات على طلاب مرحلتي المتوسطة والثانوية
منذ 18 دقيقة 1355
الكشف عن هوية قيادي حوثي لقي مصرعه في اشتباكات جنوب الحديدة
الكشف عن هوية قيادي حوثي لقي مصرعه في اشتباكات جنوب الحديدة
منذ 38 دقيقة 1461
الصحة العالمية: علينا فهم كورونا للاستعداد للوباء التالي
الصحة العالمية: علينا فهم كورونا للاستعداد للوباء التالي
منذ 42 دقيقة 1509
مذيعة ترتدي بنطلون جلد أحمر يُصدر أصوات غريبة على الهواء
مذيعة ترتدي بنطلون جلد أحمر يُصدر أصوات غريبة على الهواء
منذ 48 دقيقة 1358
"مذاق الأحساء" يفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي للطهي في العالم
"مذاق الأحساء" يفوز بجائزة أفضل فيلم ترويجي للطهي في العالم
منذ 53 دقيقة 1490
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم
منذ 58 دقيقة 1548
وفاة طفلة إثر سقوطها من لعبة بمدينة ملاهي
وفاة طفلة إثر سقوطها من لعبة بمدينة ملاهي
منذ ساعة 843