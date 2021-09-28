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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. "الأمن العام" يكشف عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم ببعض مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العام، خلال مقطع فيديو نشره عبر تويتر، أنه تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية تحرش بفتاة قاصر في أحد الأماكن العامة بالرياض، كما تم القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة أثناء قيادتها لمركبتها في القصيم.

وشملت القائمة، القبض على 3 مواطنين تحرشوا بفتاة في أحد الأماكن العامة بالمدينة المنورة، وضبط مواطن تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الأماكن العامة بالقصيم، فضلًا عن مواطنين عثر بحوزتهما على 27 سلاحًا ناريًا و28 مخزنًا للذخيرة و373 طلقة حية متنوعة و2 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر و710 أقراص مخدرة وأوراق مالية مزيفة وأجهزة متنقلة في الرياض.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب عدة جرائم تمثلت في سرقة المركبات ونتج عن إحداها دهس مقيم في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب ضبط مقيم من نفس الجنسية ارتكب 19 حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية في جدة.

وتضمنت القائمة القبض على 8 مواطنين تورطوا في مشاجرة جماعية نتيجة خلافات سابقة بينهم في حريملاء، بينما تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية ظهرا في مقطع فيديو وهما يتباهيان بحيازة مبالغ مالية مجهولة المصدر، فيما تم القبض على مواطنين اثنين ومقيمين من الجنسية السورية وآخر يمني الجنسية قاموا بمشاجرة جماعية في إحدى الحدائق العامة بالرس.

 

الرياض
مكة المكرمة
القصيم
المملكة
المدينة المنورة
جرائم
الأمن العام

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10201
منذ 10 دقائق
الله يعطيكم العافية و ربنا يوفقكم و ينصركم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
الله يعطيكم العافية و ربنا يوفقكم و ينصركم
نجاة محمد
مبروك الفوز و ان شاء الله دائما في القمة ان شاء الله
عندما يغيب المساء
الله يعز النعمه
نجاة محمد
طيب
نجاة محمد
ربنا يرحمه برحمته و يسكنة الجنه

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