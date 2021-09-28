فتيات يتشاجرن بالمايوهات على شاطئ

كانبرا (صدى):
شهدت إحدى الشواطئ في أستراليا، مشاجرة عنيفة بين سيدات وهن بملابس البحر الكاشفة لأجسادهن.
وظهرت في مقطع فيديو شابة قامت بشد شعر إحداهن لترد الأخرى بضربها في قدمها اليسرى و تسقطها أرضا من شدة الضربة .
وقامت الفتاة بالمناداة على صديقاتها اللاتي كن يجلسن أمام البحر للحصوول على لون برونزي من اشعة الشمس، فقاموا بضرب الفتاة الآخرى.
وأصبح عراك شديد بينهن و المثير في الأمر أن الرجال كانت تتفرج عليهن و كانوا يشجعوهن.
وانتهى الشجار بعدما حضرت قوة من الشرطة و قامت بحجز الفتيات جميعا و فض المواطنين على الشاطئ والسماع لأقوال كل منهن