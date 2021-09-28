تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
عقرب بلون نادر
منذ ساعة
850
2
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83178
منذ ساعة
سبحان الله العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135083
منذ 40 دقيقة
سبحان الخالق ..
.. بس تأكدوا لا يكون مصبوغ بلون احمر ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهم ..
النشمي
شخص ولا شخصين
خبير زمانه
تقؤيبا الموقع احياء غبيراء او منفوحه والفيصليه سكنها عمال وعوائل اجانب ووضعهم المادي ضعيف ودخول هذه الاحياء خطر ويمتهنون التسول والسطو والسرقه وتحتاج هذه...
كجمغلو
هههههههههههههههههههه تورط
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه عندنا وعندهم كثير ...
أخر الأخبار
بالفيديو.. هيئة الزكاة: يشترط في الهدايا والعينات المجانية ألا تزيد قيمتها على 200 ريال
منذ 4 دقائق
1275
"هدف": 100 ألف موظفة استفدت من برنامج "وصول"
منذ 14 دقيقة
1397
وزارة العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية
منذ 19 دقيقة
1426
بالفيديو.. شخص يمارس التفحيط معرضًا حياة الآخرين للخطر والمرور يتفاعل
منذ 24 دقيقة
1406
السودان: الانقلاب خطط له بسرية تامة منذ عدة أشهر
منذ 29 دقيقة
1405
تصرف غريب من سائقة بعد تعبئة الوقود
منذ 34 دقيقة
678
القرد مو هين
منذ 39 دقيقة
502
امرأة توثق حادث انقلاب مخيف
منذ 44 دقيقة
476
بالفيديو.. مختص: برنامج تنمية القدرات البشرية ساهم في معالجة البطالة
منذ 59 دقيقة
1493
عضو بـ"الشورى" تقترح وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق
منذ ساعة
1558