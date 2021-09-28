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بالفيديو..حفيدة عادل إمام تكشف عن رأيه بعد تقليدها له في "مدرسة المشاغبين"

منذ ساعة
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بالفيديو..حفيدة عادل إمام تكشف عن رأيه بعد تقليدها له في "مدرسة المشاغبين"

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو هالة مقبل حفيدة الممثل المصري عادل إمام، وهي تقلد جدها في مشهد من مسرحية "مدرسة المشاغبين".

وكشفت هالة عن رأي جدها الزعيم عادل إمام في الفيديو، وقالت: "أول ما شافه ضحك وعجبه"، مؤكدة أنه يدعم كل أحفاده بمواهبهم المختلفة.

وأضافت: "فيديو مدرسة المشاغبين ما كنش في حاجة في مخي وأنا بعمله، كدا حد افتكر لما عملت الفيديو إني عاوزة أمثل".

وتابعت: "عائلتي وأصدقائي هم أكثر الأشخاص الذين يشجعوني على هذه الموهبة، ودائما يدور حديث بيننا حول جودة الرسومات وأقبل انتقاداتهم".

وأشارت إلى أنها تعرضت للتنمر بعد نشر الفيديو، وأضافت أنها اضطرت لحذف الفيديو بعد التنمر الذي تعرضت له، متسائلة: كيف تمكن هؤلاء من الإساءة لطفلة، وهل يرضون أن يتعرض أطفالهم مثلما حصل معها.

 

عادل إمام
مدرسة المشاغبين
هالة مقبل
حفيدة عادل إمام

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83178
منذ ساعة
بقعاء تصوعك انتي وجدك سوا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135083
منذ 42 دقيقة
وقف عليكي فيل انتي وجدك سواا ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهم ..
النشمي
شخص ولا شخصين
خبير زمانه
تقؤيبا الموقع احياء غبيراء او منفوحه والفيصليه سكنها عمال وعوائل اجانب ووضعهم المادي ضعيف ودخول هذه الاحياء خطر ويمتهنون التسول والسطو والسرقه وتحتاج هذه...
كجمغلو
هههههههههههههههههههه تورط
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه عندنا وعندهم كثير ...

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