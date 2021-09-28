بالفيديو..حفيدة عادل إمام تكشف عن رأيه بعد تقليدها له في "مدرسة المشاغبين"

القاهرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو هالة مقبل حفيدة الممثل المصري عادل إمام، وهي تقلد جدها في مشهد من مسرحية "مدرسة المشاغبين".
وكشفت هالة عن رأي جدها الزعيم عادل إمام في الفيديو، وقالت: "أول ما شافه ضحك وعجبه"، مؤكدة أنه يدعم كل أحفاده بمواهبهم المختلفة.
وأضافت: "فيديو مدرسة المشاغبين ما كنش في حاجة في مخي وأنا بعمله، كدا حد افتكر لما عملت الفيديو إني عاوزة أمثل".
وتابعت: "عائلتي وأصدقائي هم أكثر الأشخاص الذين يشجعوني على هذه الموهبة، ودائما يدور حديث بيننا حول جودة الرسومات وأقبل انتقاداتهم".
وأشارت إلى أنها تعرضت للتنمر بعد نشر الفيديو، وأضافت أنها اضطرت لحذف الفيديو بعد التنمر الذي تعرضت له، متسائلة: كيف تمكن هؤلاء من الإساءة لطفلة، وهل يرضون أن يتعرض أطفالهم مثلما حصل معها.