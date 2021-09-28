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صورة قديمة لفني يستخدم إبريقاً لتبريد أحد المولدات
منذ يوم
1773
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مولدات الكهرباء
ابريق
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135154
منذ ساعة
يا زمان الذكريات ..
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عبدالله
الذكر هذا استحمر الله لا يبلانا أو ليش ما يكون طلب الرجوع ضغط عليه من الزوجة تريد خرنق تلطش فيه
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