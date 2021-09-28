المشيبين ينظم مسابقة وطنية لمحبي الخيل بمناسبة اليوم الوطني

حمد الجمهور (صدى):
احتفالاً باليوم الوطني للمملكة ٩١ ينظم رجل الأعمال سلطان بن سليم المشيبين مسابقة وطنية ثقافية لأفضل راكب للخيل عبر مقاطع ترسل للجنة المخصصة للتحكيم وخصص لها جوائز مالية بمبلغ ٣٠ الف ريال للمتسابقين تتعلق بفن ركوب الخيل وثقافتها وذلك لدورها في توحيد المملكة بقيادة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورجاله الشجعان على ظهور الخيل حتى توحدت المملكة وعم الخير والأمان كافة أرجائها بفضل من الله وتوفيقه.
وقال المنظم والداعم للمسابقة سلطان بن سليم المشيبين، أنه حرصنا على إطلاق المسابقة عن الخيل لأهمية الدور الذي لعبته في توحيد المملكة بقيادة الملك المؤسس رحمه الله وتعبيرا عن أهمية الاعتزاز بالخيل والحفاظ على موروثها الأصيل.
وأوضح أنه سيبدأ استقبال المشاركات على وسيلة التواصل الخاصة بهم المحددة تمهيدا لإعلان الفائزين بها وتسليم جوائزهم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة من منطلق المسئولية المجتمعية حيال مناسبة الوطن الغالية وحث الشباب على معرفة الدور الكبير الذي قام به الملك المؤسس في توحيد المملكة من خلال ظهور الخيل وغرس محبتها في نفوس الأبناء.
وأشار إلى أنه سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 15 ألف ريال، و10 آلاف ريال لصاحب المركز الثاني، و 5 آلاف ريال لصاحب المركز الثالث.