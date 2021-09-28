نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. سطو بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص

منذ ساعتين
12643
3
بالفيديو.. سطو بالسلاح الأبيض على أحد الأشخاص

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، عملية سطو مسلح باستخدام السلاح الأبيض على أحد الأشخاص في الشارع في وضح النهار.

وكشف الفيديو، عن وجود أحد الأشخاص أمام سيارته؛ ليتوقف بالقرب منه 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، وهبط منها اثنان وتوجها إليه.

وأظهر الفيديو، اقتراب الشابين من الشخص المتوقف ومحاولة الاعتداء عليه وتهديده باستخدام سلاح أبيض، فيما بقي شريكهما الثالث فوق الدراجة النارية حتى عاد الاثنان مرة أخرى إليه بعد السطو على صاحب المركبة الذي حاول الاختباء بداخلها ولكنه لم ينجُ منهما، واستقل الثلاثة الدراجة وفروا هاربين.

ومن الجدير بالذكر، أن بعض المعلومات الواردة أشارت إلى أن الجريمة وقعت في منطقة الرياض، بينما لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة الواقعة أو يكشف ملابساتها.

المملكة
مركبة
سطو مسلح
دراجة نارية
سلاح أبيض

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135083
منذ ساعة
يجيبونهم الرجاجبل ولو اختبأوا في جحر عقرب ..
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 535
منذ 45 دقيقة
لاتنسون صاحب السياره الي رجع ورا ربما متعاون معم فرجع عشن ماتعدي اي سياره
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 123
منذ 11 دقيقة
تقؤيبا الموقع احياء غبيراء او منفوحه والفيصليه سكنها عمال وعوائل اجانب ووضعهم المادي ضعيف ودخول هذه الاحياء خطر ويمتهنون التسول والسطو والسرقه وتحتاج هذه الاحياء حملات امنيه لتنظيفها من المخالفين والمجرمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهم ..
النشمي
شخص ولا شخصين
خبير زمانه
تقؤيبا الموقع احياء غبيراء او منفوحه والفيصليه سكنها عمال وعوائل اجانب ووضعهم المادي ضعيف ودخول هذه الاحياء خطر ويمتهنون التسول والسطو والسرقه وتحتاج هذه...
كجمغلو
هههههههههههههههههههه تورط
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه عندنا وعندهم كثير ...

أخر الأخبار

‏ بالفيديو.. هيئة الزكاة: يشترط في الهدايا والعينات المجانية ألا تزيد قيمتها على 200 ريال
‏ بالفيديو.. هيئة الزكاة: يشترط في الهدايا والعينات المجانية ألا تزيد قيمتها على 200 ريال
منذ 4 دقائق 1275
"هدف": 100 ألف موظفة استفدت من برنامج "وصول"
"هدف": 100 ألف موظفة استفدت من برنامج "وصول"
منذ 13 دقيقة 1397
وزارة العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية
وزارة العدل: رقمنة 50 مليون وثيقة عقارية
منذ 19 دقيقة 1426
بالفيديو.. شخص يمارس التفحيط معرضًا حياة الآخرين للخطر والمرور يتفاعل
بالفيديو.. شخص يمارس التفحيط معرضًا حياة الآخرين للخطر والمرور يتفاعل
منذ 24 دقيقة 1406
السودان: الانقلاب خطط له بسرية تامة منذ عدة أشهر
السودان: الانقلاب خطط له بسرية تامة منذ عدة أشهر
منذ 29 دقيقة 1405
تصرف غريب من سائقة بعد تعبئة الوقود
تصرف غريب من سائقة بعد تعبئة الوقود
منذ 33 دقيقة 678
القرد مو هين
القرد مو هين
منذ 39 دقيقة 499
امرأة توثق حادث انقلاب مخيف
امرأة توثق حادث انقلاب مخيف
منذ 44 دقيقة 476
بالفيديو.. مختص: برنامج تنمية القدرات البشرية ساهم في معالجة البطالة
بالفيديو.. مختص: برنامج تنمية القدرات البشرية ساهم في معالجة البطالة
منذ 58 دقيقة 1493
عضو بـ"الشورى" تقترح وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق
عضو بـ"الشورى" تقترح وضع شواخص تبين مناسيب مياه السيول على الطرق
منذ ساعة 1558