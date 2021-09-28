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وفاة فتاة قبل زفافها

منذ 57 دقيقة
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وفاة فتاة قبل زفافها

القاهرة (صدى):
توفت فتاة في العشرينات من عمرها قبل زفافها بأيام، حيث كان من المقرر إقامة حفل زفافها الخميس المقبل.

وعثرت الأجهزة الأمنية المصرية، على جثة الفتاة وبها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها حيث تم نقل الجثة للمستشفى.

وتبين أنها شابة وكان من المقرر زفافها الخميس المقبل، حيث أنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي وفق رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.

وجرى التحقيق لكشف غموض الواقعة وفحص علاقات المجني عليها وسبب خروجها قبيل العثور على جثتها وسؤال أهلها وتحديد آخر مشاهدات لها من خلال تفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث،والتحفظ عليها لمعرفة ظروف وملابسات الحادث .

مصر
قتل
طعنات
عروس
زفاف

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135074
منذ 30 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // يازين درب العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا بلاااش عند اللي رصيده ملااايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا إلهام ماعليكي شفاة ، ويمكن بنص عقل تلك الفتاه ..

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