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رينارد يكشف عن قائمة الأخضر المشاركة أمام اليابان والصين

منذ 4 ساعات
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رينارد يكشف عن قائمة الأخضر المشاركة أمام اليابان والصين

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، عن قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمواجهتي اليابان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستدعى رينارد 6 لاعبين من الهلال هم: علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، صالح الشهري.

ومن الجدير بالذكر، أنه يتأهل أول منتخبين في مجموعتي آسيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين معا ويصعد الفائز لخوض ملحق على بطاقة إضافية للظهور في قطر العام المقبل.

الصين
كأس العالم
اليابان
الأخضر
المنتخب الوطني
رينارد

التعليقات

Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 427
منذ 43 دقيقة
ههههههههههههه تعصب بعينه وعلمه طيب من النصر استدعى 6 ماجد محمد يبيلك لذع في راسك عشان تعرف تفرق بين المنتخب ونادي الطواقي
روبرتو ابن باجيو
روبرتو ابن باجيو عدد التعليقات : 32
منذ 10 دقائق
متعمد المحرر يبي اثارة وردود واضحه هههههههههههههههه
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1537
منذ 10 دقائق
بإذن الله خارج كأس العالم 2022..

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بإذن الله خارج كأس العالم 2022..
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متعمد المحرر يبي اثارة وردود واضحه هههههههههههههههه
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