رينارد يكشف عن قائمة الأخضر المشاركة أمام اليابان والصين

ماجد محمد (صدى):
كشف المدير الفني للمنتخب الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، عن قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمواجهتي اليابان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
واستدعى رينارد 6 لاعبين من الهلال هم: علي البليهي، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، صالح الشهري.
ومن الجدير بالذكر، أنه يتأهل أول منتخبين في مجموعتي آسيا في المرحلة الأخيرة من التصفيات بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين معا ويصعد الفائز لخوض ملحق على بطاقة إضافية للظهور في قطر العام المقبل.