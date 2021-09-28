أبرز مواصفات وأسعار سيارة فورد برونكو2021

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة فورد الستار عن سيارة برونكو 2021 الجديدة ، هي أول سيارة تحاول التغلب على جيب رانجلر،حيث تقدم قدرات شديدة على الطرق الوعرة.
تزود السيارة بجنوط ألومنيوم سوداء مقاس 17 بوصة، ومرايا خارجية كهربائية بطي يدوي مع خاصية التسخين تحمل إضاءة جانبية وسفلية ليد، بالإضافة إلى شبك أمامي أسود يحمل اسم برونكو، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، ومصابيح ضباب ليد مع ألواح حماية أسفل الصدام وحماية جانبية من الصخور، وصدام أمامي حديد، وعتبات جانبية، ورفارف جانبية مرتفعة.
كما تحتوي السيارة على مقعد جلد مع تحكم كهربائي بعشر وضعيات للسائق وثمانية للراكب الأمامي، مع نظام تسخين المقاعد الأمامية، وبطانة عزل صوت للسقف، مع مقود من الجلد ومقبض ناقل حركة من الجلد، بالإضافة إلى ممتصات صدمات من نوع بيلستين لتوفير تجربة قيادة مريحة، ومجموعة معدات لإزالة الأبواب والألواح العلوية، مع حقائب لحفظها، ودواسات أرضية أمامية وخلفية مغطاة بالسجاد.
وتأتي السيارة بنظام صوتي SYNC4 بخاصية التعرف على الصوت، ونظام ملاحة بشاشة لمسية، ومكيف هواء أوتوماتيكي بتحكم مستقل، ومنفذين يو اس بي للشحن في وحدة التحكم المركزية، بالإضافة إلى منفذ طاقة في الجهة الخلفية من وحدة التحكم المركزية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وشاشة لمسية مقاس 12 بوصة.
وتبلغ أسعار بيج بيند بسعر 180,550 ريال، اوتر بانكس بسعر 237,050 ريال، وايلد تراك بسعر 243,800 ريال
بادلاندس بسعر 261,050 ريال.