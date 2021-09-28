بالفيديو.. داليا مبارك توجه رسالة لـ راشد الماجد: هيحسدوني لأني بجوارك

أميرة خالد (صدى):
أعربت الفنانة داليا مبارك عن سعادتها لمشاركتها في ختام حفلات "ليلة وطن" احتفالا باليوم الوطني الـ91.
ونشرت داليا مبارك عبر حسابها على "سناب شات" فيديو يجمعها بالنجوم أثناء حفل "ليلة وطن" والذي أقيمت آخر لياليه السبت.
وكشفت داليا مبارك عن سعادتها بسبب تواجدها بجوار الفنان راشد الماجد الذي بادلها الحديث بشكل طريف بسبب حديثه عن المؤثرات الخاصة بـ"سناب شات".
وقالت داليا مبارك في الفيديو: "أنا محظوظة جدا..هل انت تعرف كم شخص يحسدني لأني بجوارك الآن والله زي القمر".
وتابعت داليا مبارك أن النجوم الذين شاركوا الغناء في الحفل الفنان أصيل أبو بكر، وماجد المهندس، وعايض يوسف، كما تواجد كذلك كل من الشاعر العراقي فائق حسن، والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم .