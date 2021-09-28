الحصيني: أجواء حارة نسبياً نهاراً وسقوط أمطار على عدة مناطق

الرياض (صدى):
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، من المتوقع أن تكون هناك أجواء حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجرا على معظم المناطق.
كما توقع الحصيني سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن، مشيرا إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من القطاع الغربي من المملكة وأقصى غرب منطقة الرياض.
وأضاف الباحث في الطقس والمناخ، أن كتلة باردة نسبيا تتمركز على وسط وجنوب منطقة الرياض وجنوب الشرقية
وأشار الحصيني إلى الكتلة الباردة نسبيا متوقع تمركزها على وسط وجنوب منطقة الرياض وجنوب الشرقية الثلاثاء2/21 والأربعاء1443/2/22هـ، متوقع أن يتم ملاحظة الفرق بين الأيام الماضية والأيام القادمة في الأجواء وانخفاض نسبي في الحرارة بين 3 لـ4 درجات.. الرطوبة ضعيفة وهي مادة السحاب الممطر .