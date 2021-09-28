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شكاوى عديدة من تطبيق شهير يستنزف بطارية هواتف آيفون

منذ 5 ساعات
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شكاوى عديدة من تطبيق شهير يستنزف بطارية هواتف آيفون

وكالات (صدى):
اضطر عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون إلى تقديم شكاوى من تطبيق الموسيقى الشهير Spotify سبوتيفاي وقالوا انه يستنزف البطارية بشكل كبير للغاية كما يعرض الهواتف لسخونة شديدة في البطارية.

وتعرض المستخدمين الذين قاموا بالترقية من تحديث iOS 14.8 إلى نظام التشغيل iOS 15، لاستنزاف أكثر من 30 % من بطارية هواتفهم بعد استخدام تطبيق سبوتيفاي؛ ليعلق التطبيق: "لقد مررنا معلوماتك إلى الفريق المعني ويمكننا أن نؤكد أنهم يبحثون في الأمر حاليًا".

وأوضح التطبيق أنه "بصرف النظر عن محاولة إعادة التشغيل أو إعادة التثبيت للتطبيق ، سيكون من الجيد أن تقوم بتعطيل تحديث تطبيق الخلفية ، كما يمكن العثور على هذا ضمن الإعدادات ثم عام ثم تحديث تطبيق الخلفية"، كما نصح بشكل متكرر إزالة التطبيق وإعادة تثبيته، لكن المستخدمين أكدوا أن هذا الأمر لا يستطيع أن يحل المشكلة، وأنهم مازالوا بالفعل يعانون منها.

 

 

شكاوى
بطارية
هواتف آيفون
تطبيق شهير
Spotify

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 289
منذ 12 دقيقة
توكلنا يستنزف البطاريه

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ابو محمد
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