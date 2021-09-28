أول مواطنة تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة

ماجد محمد (صدى):
سجلت المدربة دانة علي محسن، اسمها كأول مواطنة، تشارك في برنامج الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، الذي أقيم خلال المدة من الـ 24 وحتى الـ 26 من شهر سبتمبر الجاري في كرانجسكا غورا بسلوفينيا.
وجرى اختيار المدربة ضمن 10 مدربين من القارة الآسيوية، الذين يشاركون في مشاريع وطنية تتناول الكرة الطائرة للمبتدئين.
وأعربت المدربة دانة محسن عن سعادتها وفخرها بتمثيل المملكة في مجال التدريب والمشاركة في الدورة الدولية لهذه اللعبة.
وقالت لقناة " العربية ": "أنا على ثقة كبيرة أن المرأة السعودية لديها الطموح لتحقيق النجاح، في ظل الدعم والاهتمام الذي نلاقيه من وزارة الرياضة".
وأضافت : "سأبذل قصارى جهدي في تطوير الطائرة النسائية، ولدينا نخبة من اللاعبات لتطوير مستواهن للمشاركة في البطولات الخارجية، ونقدم صورة جميلة في المحافل الدولية".