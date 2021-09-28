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أول مواطنة تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة

منذ يوم
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أول مواطنة تشارك في البرنامج الأوروبي للكرة الطائرة

ماجد محمد (صدى):
سجلت المدربة دانة علي محسن، اسمها كأول مواطنة، تشارك في برنامج الاتحاد الأوروبي للكرة الطائرة، الذي أقيم خلال المدة من الـ 24 وحتى الـ 26 من شهر سبتمبر الجاري في كرانجسكا غورا بسلوفينيا.

وجرى اختيار المدربة ضمن 10 مدربين من القارة الآسيوية، الذين يشاركون في مشاريع وطنية تتناول الكرة الطائرة للمبتدئين.

وأعربت المدربة دانة محسن عن سعادتها وفخرها بتمثيل المملكة في مجال التدريب والمشاركة في الدورة الدولية لهذه اللعبة.

وقالت لقناة " العربية ": "أنا على ثقة كبيرة أن المرأة السعودية لديها الطموح لتحقيق النجاح، في ظل الدعم والاهتمام الذي نلاقيه من وزارة الرياضة".

وأضافت : "سأبذل قصارى جهدي في تطوير الطائرة النسائية، ولدينا نخبة من اللاعبات لتطوير مستواهن للمشاركة في البطولات الخارجية، ونقدم صورة جميلة في المحافل الدولية".

 

المملكة
الاتحاد الأوروبي
الكرة الطائرة
وزارة الرياضة

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 264
منذ 8 دقائق
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي
لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة

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أحدث التعليقات

dfs
الشاحنات اصبحت مرعبة بشوارعنا
سهيل - S’hil
شليخه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه ...
dfs
ليه مانشوف سعوديات يقاتلون الحوثي بالحد الجنوبي لان المراة زيها زي الرجل بدون تمييز ونحن بزمن المساواة
ابو محمد 😎 ✍️
وحوش تصارع وحوش ..

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