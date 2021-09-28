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بالفيديو.. كاتب يوضح الخيار الأفضل للأسر لامتلاك سكن في ظل غلاء العقار

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. كاتب يوضح الخيار الأفضل للأسر لامتلاك سكن في ظل غلاء العقار

علي القحطاني (صدى):
أوضح الكاتب العقاري خالد الربيش، أفضل اختيار للأسر لامتلاك سكن في ظل غلاء العقار، " شراء بيت أم الاستئجار".

وقال الكاتب خلال لقائه ببرنامج "الراصد" إن لاهذه ولا تلك والمسألة تختلف من شخص لآخر ولا يمكن إعطاء رأي قاطع.

وأضاف : إن الإجابات على هذه السؤال ستختلف، فالسكان أمان وليس استثمار مثل الذهب أو الأسهم بل هو احتياج للأسرة في النهاية.

وتابع أن الاحتياج للسكن سواءً كان إيجاراً أو تمليكاً خلال هذه الأيام تحدده عدة اعتبارات، مثل مدى الحاجة للسكن والقدرة المالية للشخص وكذلك العمر.

وأشار إلى أن الاحتياج للسكن يختلف كذلك من منطقة لأخرى ومن مدينة لأخرى حسب الإمكانية والخيارات المتوفرة والثقافة السكنية، وفي بعض الأحيان يكون الإيجار أفضل من التمليك.

واستكمل: “الشخص هو من يحدد الاستئجار أفضل أم التملك؛ خصوصًا إذا كان مستفيد من الوحدات التي تقدمها القطاعات العسكرية والأمنية هنا الإيجار أفضل، ويستمثر جزء من الراتب كإدخار أو أي مجال استثماري”.

التمويل
العقار
التملك
الإيجار
السكن

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17339
منذ ساعة
الله يعوضهم بيت في الجنة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // يازين درب العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا بلاااش عند اللي رصيده ملااايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا إلهام ماعليكي شفاة ، ويمكن بنص عقل تلك الفتاه ..

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