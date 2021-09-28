صعود أسعار النفط وسط أزمة طاقة عالمية

وكالات (صدى):
ارتفعت اليوم الثلاثاء أسعار النفط، حيث تجاوز سعر خام برنت القياسي العالمي 80 دولارًا للبرميل وسط مؤشرات على أن الطلب يتقدم قبل العرض، مما يؤدي إلى استنفاد المخزونات وسط أزمة طاقة عالمية.
وصعد خام القياس العالمي لليوم السادس على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، بينما وسع خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه، متخطياً 76 دولاراً.
جاء ذلك وسط تكهنات بأن صناعة الطاقة لا تستثمر بما يكفي في الوقود الأحفوري للحفاظ على الإمدادات عند المستويات الحالية، ووسط موجة من توقعات الأسعار الصعودية من البنوك والمتداولين، ومكاسب أخرى في الغاز الطبيعي.