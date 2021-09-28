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بالفيديو.. مريم حسين تدفع أموالًا طائلة لحذف فيديوهاتها

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. مريم حسين تدفع أموالًا طائلة لحذف فيديوهاتها

مليكة فؤاد (صدى):
ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين، في مقطع فيديو متداول تنتقد فيه الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، بسب ما يتم نشره مؤخرا حول ابنتهما؛ حيث نصحتهما بعدم إدخال ابنتهما في مشاكل الطلاق الواقعة بينهما.

وقالت مريم حسين: "مع الاسف طلعلي فيديو لشخص يتكلم عن أم رمت بنتها بالشارع وراح هو اخد بنته طبعا الفيديو وايد منتشر، اخواني خواتي ترا ارجع اقولكم ما الي دخل بمشاكل أحد، ولكن غريزة الأمومة الي أنا فيني ما أقدر أسكت، واذا اقدر اعطي نصيحة لوجه الله يعطيها".

وتابعت: "بأي حق تتكلم وعندك طفلة وراك، انت بتعرف انكم بهذا السن قاعدين تعرضون طفلتكم لطريق رح تتعبون فيه كثير، هذا من أخطر الفيديوهات الي أنا شفتها، لما الام ترمي بنتها مفروض انت الألف الي تعطي الصورة الزينة عن بنتك قدام الناس".

واستطردت: "قاعدة أدفع أموال طائلة عشان أمسح فيديوهات من 6 سنوات قبل عشان بنتي ما تشوف الا كل خير .. إذا كان الأب عاطل هذا دور الام تكون قدعة وتعرف كيف تشيل نفسها بنفسها وعيالها"، مختتمة: "وكمان الأب لما يشوف الأم عاطلة المفروض يكون قدوة والرجل مو أشباه الرجال، لأن بالأخير رح تحمل اسمه واسم قبيلته، ازرعوا باولادكم الحب والرحمة كي لا تندموا على اليوم الي خلفتوا فيه".

مريم حسين
سارة الكندري
فن ومشاهير
أحمد العنزي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135083
منذ ساعة
قال الذي قال // يازين درب العافيه ..
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17346
منذ 49 دقيقة
مريم حسين غطي على فضائحك واتركي الناس في حالها ... فاقد الشيء لا يعطيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اشخطوهم ..
النشمي
شخص ولا شخصين
خبير زمانه
تقؤيبا الموقع احياء غبيراء او منفوحه والفيصليه سكنها عمال وعوائل اجانب ووضعهم المادي ضعيف ودخول هذه الاحياء خطر ويمتهنون التسول والسطو والسرقه وتحتاج هذه...
كجمغلو
هههههههههههههههههههه تورط
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه عندنا وعندهم كثير ...

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