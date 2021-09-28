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إلهام شاهين تنفعل على فتاة وقفت خلفها أثناء التصوير

منذ 4 ساعات
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إلهام شاهين تنفعل على فتاة وقفت خلفها أثناء التصوير

القاهرة (صدى):
انفعلت الفنانة المصرية الهام شاهين ، على فتاة بسبب وقوفها خلفها أثناء التصوير مع وسائل الإعلام.

ولاحظت إلهام شاهين خلال تواجدها في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح، الفتاة تقف خلفها، ما جعلها تطلب منها الابتعاد.

واستنكرت إلهام شاهين الموقف واصفة ما حدث بأنه موقف غير حضاري، قائلة: "شكلنا وحش، لازم وسائل الإعلام ينبهونا على ما يحدث".

وسبق وانفعلت إلهام شاهين مؤخرا على شخص أيضا خلال تواجدها في مهرجان الإسكندرية للسينما، حيث كان دائم الذهاب ورائها من أجل التصوير.

مصر
منوعات
فن
الهام شاهين
المسرح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135074
منذ 21 دقيقة
يا إلهام ماعليكي شفاة ، ويمكن بنص عقل تلك الفتاه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135074
منذ 21 دقيقة
يا إلهام ماعليكي شفاة ، ويمكن بنص عقل تلك الفتاه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // يازين درب العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا بلاااش عند اللي رصيده ملااايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا إلهام ماعليكي شفاة ، ويمكن بنص عقل تلك الفتاه ..

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