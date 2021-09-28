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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون خلايا من السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة, فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية بسرعة 15 - 3 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس
اليوم
الأرصاد
الثلاثاء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135075
منذ 22 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // يازين درب العافيه ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا بلاااش عند اللي رصيده ملااايين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا إلهام ماعليكي شفاة ، ويمكن بنص عقل تلك الفتاه ..

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