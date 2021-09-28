فيديو.. مسيرة حافلة للقائد الأمني الفذ الفريق محمد بن منيع البلاع

الرياض (صدى):
أحيت رئاسة أمن الدولة، مسيرة معالي الفريق محمد بن منيع البلاع، أحد القادة السابقين لقوات الأمن الخاصة.
وتولى البلاع العديد من المهام الإدارية والعسكرية في القطاع الأمني، حيث نُقل من ملاك الجيش إلى ملاك بالشؤون العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود عام 1391 هـ.
وبعد ذلك ثبت البلاع على وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بحرس الحدود، ثم عُين نائابا للمدير العام لحرس الحدود عام 1399 هـ.
ثم عين البلاع قائدا لقوات الأمن الخاصة عام 1400 هـ، وصدر أمر ملكي عام 1402 هـ بترقيته إلى رتبة فريق، ثم أحيل للتقاعد عام 1405 هـ.