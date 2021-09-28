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فيديو.. مسيرة حافلة للقائد الأمني الفذ الفريق محمد بن منيع البلاع

منذ ساعة
1570
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فيديو.. مسيرة حافلة للقائد الأمني الفذ الفريق محمد بن منيع البلاع

الرياض (صدى):
أحيت رئاسة أمن الدولة، مسيرة معالي الفريق محمد بن منيع البلاع، أحد القادة السابقين لقوات الأمن الخاصة.

وتولى البلاع العديد من المهام الإدارية والعسكرية في القطاع الأمني، حيث نُقل من ملاك الجيش إلى ملاك بالشؤون العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود عام 1391 هـ.

وبعد ذلك ثبت البلاع على وظيفة مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بحرس الحدود، ثم عُين نائابا للمدير العام لحرس الحدود عام 1399 هـ.

ثم عين البلاع قائدا لقوات الأمن الخاصة عام 1400 هـ، وصدر أمر ملكي عام 1402 هـ بترقيته إلى رتبة فريق، ثم أحيل للتقاعد عام 1405 هـ.

 

أمن الدولة
حرس الحدود قوات الامن
القطاع الامني
محمد بن منيع البلاع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135059
منذ 23 دقيقة
موفق خير ,,

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أحدث التعليقات

الحزين
زعيم آسيا غصب عنك يا قوطي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
مبروك تعلمت التفحيط وبكره التطعيس
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه معركة داحس ومرافس .. ياليل مظلم يا ليل ..
ابو عمار
اوكي

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