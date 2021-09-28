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فيديو..وزير التعليم يعلن عن إلغاء شرط هام لدخول الجامعات

منذ 59 دقيقة
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فيديو..وزير التعليم يعلن عن إلغاء شرط هام لدخول الجامعات

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الأثنينن أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة.

وأعلن آل الشيخ، خلال الجلسة الحوارية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أنه سيكون هناك عدة تغييرات في بعض اللوائح الخاصة بالجامعات لإتاحة الفرصة للجميع بدخول الجامعات والتعلم مدى الحياة.

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات، قائلا: "قاعدة أن من تخرج يتاح له فقط دخول الجامعة إذا كان تخرجه قبل 5 سنوات هذه سيتم تغييرها لكي يطلب المواطن العلم من المهد إلى اللحد".

وشدد وزير التعليم على أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.

الجامعات
وزير التعليم
حمد بن محمد آل الشيخ
تنمية القدرات البشرية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17752
منذ 23 دقيقة
الحمد لله يعني أقدر أدرس تخصص معالي الوزير .. ومن جديد .. أعود طالب في الجامعة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17752
منذ 17 دقيقة
بدأت خلايا جسدي تتفكك !! من وقع المظلمة المطبقة

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أحدث التعليقات

4everx2
ي إخوان جزاكم الله خير لاتتشمتون نصيحه مني يبلاكم الله عيب والله عيب عليكم ، المسلم العاقل يقول يخلف الله عليك وبس ، وهذا...
4everx2
ذولا بنات عزز بشخطه قلم يطلعن من التوقيف سلام بسلام زي شربة الماء
واحد منصف
ان شاء الله يكون الحال كذلك في الحرمين والمساجد
د محمد ماجد بخش
والله مدري لحد فين حتروح من الكورتيزونات
د محمد ماجد بخش
" قصة غزيرة "

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