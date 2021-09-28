فيديو..وزير التعليم يعلن عن إلغاء شرط هام لدخول الجامعات

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الأثنينن أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة.
وأعلن آل الشيخ، خلال الجلسة الحوارية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أنه سيكون هناك عدة تغييرات في بعض اللوائح الخاصة بالجامعات لإتاحة الفرصة للجميع بدخول الجامعات والتعلم مدى الحياة.
وأشار إلى أنه سيتم إلغاء اشتراط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات، قائلا: "قاعدة أن من تخرج يتاح له فقط دخول الجامعة إذا كان تخرجه قبل 5 سنوات هذه سيتم تغييرها لكي يطلب المواطن العلم من المهد إلى اللحد".
وشدد وزير التعليم على أن المواطن هو مرتكز برنامج تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.