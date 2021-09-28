نقابة التمثيل ترفض اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على ما يتردد حول اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، بعد وفاة والديهما سمير غانم ودلال عبدالعزيز.
وقال أشرف زكي: "صعب إن الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي".
وأكد زكي على عدم الموافقة حال قررت الفنانتان الاعتزال: "محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد والديهما."
وتسلمت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء أمس الاثنين، تكريم وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لاسم والدها الفنان الراحل سمير غانم، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.
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