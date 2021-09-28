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نقابة التمثيل ترفض اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

منذ ساعة
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نقابة التمثيل ترفض اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم

القاهرة (صدى):
علق الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على ما يتردد حول اعتزال الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، بعد وفاة والديهما سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وقال أشرف زكي: "صعب إن الفنان يعتزل، ممكن يمر بظروف، كان الله في عون الأختين الغاليين دنيا وإيمي".

وأكد زكي على عدم الموافقة حال قررت الفنانتان الاعتزال: "محدش هيوافق إنهم يعتزلوا، وبعدين هما بيكملوا مشوار، بيكملوا امتداد والديهما."

وتسلمت الفنانة إيمي سمير غانم، مساء أمس الاثنين، تكريم وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، لاسم والدها الفنان الراحل سمير غانم، في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

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التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10197
منذ 38 دقيقة
اتمني من الدكتور اشرف زكي عدم الضغط علي دنيا و ايمي اذا قرروا الاعتزال و ربنا يعمل الخير ليهم

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أحدث التعليقات

4everx2
ي إخوان جزاكم الله خير لاتتشمتون نصيحه مني يبلاكم الله عيب والله عيب عليكم ، المسلم العاقل يقول يخلف الله عليك وبس ، وهذا...
4everx2
ذولا بنات عزز بشخطه قلم يطلعن من التوقيف سلام بسلام زي شربة الماء
واحد منصف
ان شاء الله يكون الحال كذلك في الحرمين والمساجد
د محمد ماجد بخش
والله مدري لحد فين حتروح من الكورتيزونات
د محمد ماجد بخش
" قصة غزيرة "

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