بالفيديو .. الشيخ "عبد المحسن القاضي" يروي قصة زوج لم يتعرف على زوجته بعد الزفاف

القصيم (صدى):
سرد إمام وخطيب جامع السلام بالقصيم، الشيخ عبد المحسن القاضي، وقائع غش في النظرة الشرعية، منها أن أب سمح للخطيب برؤية ابنته البالغة من العمر 16 عاما، وبعد الزواج وجد أنه تزوج من أختها البالغة من العمر 26 عاما.
وأضاف أن رجلا تزوج من امرأة جميلة، وعندما سافر إلى ماليزيا، واستيقظ في صباح اليوم التالي لوصوله تفاجئ بأن التي تنام بجواره امرأة بهيئة أخرى في اللون والشعر والوجه، واكتشف أنها غيرت هيئتها الحقيقة بالمكياج، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
وأكد أنه لا يجوز الغش في النظرة الشرعية، لافتا إلى أن المظهر الخارجي ليس العامل الأساسي للحياة الزوجية، مستشهدًا على صحة ذلك بأن الزيجات التي تمت في العقود الماضية لم تعتمد على المظهر وظلت ناجحة، وقدمت أبناء أصبحوا الآن أطباء ومعلمين وأفراد يخدمون بلدهم.