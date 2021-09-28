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فصل رأس طفل عن جسده بعد محاولة ولادة منزلية فاشلة بمكة

منذ 22 ساعة
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فصل رأس طفل عن جسده بعد محاولة ولادة منزلية فاشلة بمكة

مكة المكرمة (صدى):
كشفت مصادر أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة استقبل حالة ولادة لمقيمة من الجنسية الباكستانية حاولت أن تضع مولودها بالمنزل بعيداً عن المستشفى.

وأوضحت أن المرأة واجهت صعوبة في ولادتها في المنزل؛ نظراً لوجود استسقاء في جسم الجنين؛ استدعى نقلها إلى المستشفى بهدف إسعافها بعد محاولة الولادة الفاشلة بمنزلها.

وعند وصولها المستشفى ومباشرة حالتها تبين بأن يد الطفل خارج الرحم، وتم تنويم الحالة بشكل عاجل، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي؛ فيما اتضح بعد الولادة بأن رأس الجنين غير موجود " مفصول "، بحسب سبق.

وعند سؤال ذويها أفادوا بأنه عند محاولة ولادتها بالمنزل تم فصل الرأس بالخطأ؛ واحضروا الرأس معهم للمستشفى، وأبلغ المستشفى؛ الجهات الأمنية التي تولت التحقيق في الحادثة.

مكة
مستشفى الولادة والأطفال
ولادة فاشلة
فصل رأس

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7571
منذ 18 ساعة
واو ذولا شكلهم مجانين مهبل أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، لماذا وضعت المستشفيات!🤷‍♂️
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53754
منذ ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

عبدالله علي
سبحانه اصبح الجاهل يتمسخر على العالم. لكن الجميع يعرف من الزعاق وهولاء ماهم الاحثاله
ابومؤيد
كثير مثله يلبس ثوبنا ويشوة السمعه ياغريب كن اديب ان شاء الله ياخذ عقابه ويترحل باذن الله خروج نهائي نبغا اجانب يخدم البلد ويجلس...
سعووود
البليهي صار له وكيل اعمال ؟ هههههههههههه الله يرحم
سعووود
اي خدمة ؟
faeiz
همج متخلفين ياليت يرفع عليهم قضية عشان يعرفون كيف يستبلهون

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