نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ردة فعل إنسانية لمعلمة بعد اكتشاف حمل عاملتها المنزلية بالرياض

منذ يوم
26064
5
ردة فعل إنسانية لمعلمة بعد اكتشاف حمل عاملتها المنزلية بالرياض

الرياض (صدى):
ضربت معلمة في محافظة الدلم بمنطقة الرياض، أروع أمثلة الرحمة والإنسانية حينما أكدت الفحوصات الطبية حمل عاملتها المنزلية الأوغندية في الأسابيع الأولى منذ قدومها إلى المملكة.

ووافقت المعلمة على بقاء عاملتها وعدم ترحيلها، وتخفيف الأعمال المنزلية، رغبة منها في اكتساب للأجر، فيما قالت أن العاملة قدمت قبل أشهر، وبعد وصولها وأثناء الفحوصات تم اكتشاف حملها، بحسب صحيفة "الوطن".

وأوضحت أنها تواصلت مع المكتب حول حمل العاملة، فأكدوا أنها تحت التجربة ويحق لصاحب العمل ترحيلها أو استبدالها، فيما فتحت ملف لها بأحد المستشفيات ومتابعة الحالة صحيًّا حتى استقرار الحمل إلى حين ولادتها، واتفقت معها أن تسافر قبل ولادتها إلى بلدها ومن ثم تعود.

الرياض
معلمة
حمل
عاملة منزلية
الدلم
معاملة إنسانية

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 666
منذ يوم
جزاها الله خير بس هذا وجهي ان رجعت
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135083
منذ يوم
جزاها الله خير ...
قاسم الجنيد
قاسم الجنيد عدد التعليقات : 89
منذ يوم
الله اجزيك خير اختي المعلمه الفاضلة ،، فعلا معلمه و مربية اجيال ــ التحية لك ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83171
منذ يوم
جزاها الله خير
زائر
زائر عدد التعليقات : 3580
منذ 31 دقيقة
جزاك الله خير

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
يعني ذا الاسبوع اسبوع التحرش

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب روماني 
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب روماني 
منذ 10 دقائق 1083
"مراهق" يغتصب زميلته بعد ابتزازها بصورها
"مراهق" يغتصب زميلته بعد ابتزازها بصورها
منذ 15 دقيقة 213
الموت يفجع الفنانة الكويتية "ليالي دهراب"
الموت يفجع الفنانة الكويتية "ليالي دهراب"
منذ 35 دقيقة 372
"كاريلي" يوقع على تسوية مالية قبل مغادرة المملكة
"كاريلي" يوقع على تسوية مالية قبل مغادرة المملكة
منذ 41 دقيقة 1194
بالفيديو .. رئاسة أمن الدولة تحقق حلم نزيل بتوفير مقهى بمواصفات عالمية
بالفيديو .. رئاسة أمن الدولة تحقق حلم نزيل بتوفير مقهى بمواصفات عالمية
منذ 51 دقيقة 1501
ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير لتحويلها لوجهة استراتيجية عالمية
ولي العهد يطلق استراتيجية تطوير منطقة عسير لتحويلها لوجهة استراتيجية عالمية
منذ 55 دقيقة 1365
طرح أرضي وعقارات للبيع في مزاد علني بالخرج
طرح أرضي وعقارات للبيع في مزاد علني بالخرج
منذ ساعة 1320
تعرف على خطر الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معًا
تعرف على خطر الإصابة بالإنفلونزا وكورونا معًا
منذ ساعة 1226
السفير الهندي يكشف عن فرص واعدة أمام المستثمرين والشركات الهندية في المملكة 
السفير الهندي يكشف عن فرص واعدة أمام المستثمرين والشركات الهندية في المملكة 
منذ ساعة 1189
شاهد .. لاعبة كرة قدم تسجل هدفا من منتصف الملعب
شاهد .. لاعبة كرة قدم تسجل هدفا من منتصف الملعب
منذ ساعة 1365