عجوز تزرع "الحشيش" في حجرتها بدار مسنين

برلين (صدى):
في واقعة غريبة من نوعها، عثرت موظفة بدار مسنين في ألمانيا، على نبتة حشيش مزروعة بغرفة امرأة عجوز.
وأبلغت الموظفة الشرطة على الفور، وبمباشرة البلاغ، تبين أن النزيلة العجوز، فوجئت تماما لأنها لم تدرك وصف النبات ولأنها لم تكن تعرف بحظر زراعته.
وقالت السيدة المسنة، إنها كانت معجبة بالنبات وظلت ترعاه لفترة طويلة، كما رفضت مصادرته عن طريق أفراد الشرطة.
ولم تستجب المرأة 91 عاما، للتخلي عن النبات إلا بعد إقناعها وتوضيح متكرر لطبيعة النبات، وأنه من المخدرات.
ولم يتضح بعد كيف وصلت المرأة إلى بذرة هذا النبات المخدر.