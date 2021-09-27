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عجوز تزرع "الحشيش" في حجرتها بدار مسنين

منذ ساعة
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عجوز تزرع "الحشيش" في حجرتها بدار مسنين

برلين (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، عثرت موظفة بدار مسنين في ألمانيا، على نبتة حشيش مزروعة بغرفة امرأة عجوز.

وأبلغت الموظفة الشرطة على الفور، وبمباشرة البلاغ، تبين أن النزيلة العجوز، فوجئت تماما لأنها لم تدرك وصف النبات ولأنها لم تكن تعرف بحظر زراعته.

وقالت السيدة المسنة، إنها كانت معجبة بالنبات وظلت ترعاه لفترة طويلة، كما رفضت مصادرته عن طريق أفراد الشرطة.

ولم تستجب المرأة 91 عاما، للتخلي عن النبات إلا بعد إقناعها وتوضيح متكرر لطبيعة النبات، وأنه من المخدرات.

ولم يتضح بعد كيف وصلت المرأة إلى بذرة هذا النبات المخدر.

منوعات
الشرطة
ألمانيا
الحشيش
دار مسنين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135050
منذ ساعة
اعقبي يا عجوز بليس .. راعية كيف وهي بهاالعمر ..

.. وإلا من وين جابت بذرته او شتلته من دون معرفه تامه بما تفعل وتعرف مهيته ..

صدق من قال // من شب على شيء شاب عليه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
موظف عقد 15 عام
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم
موظف عقد 15 عام
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،
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عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض
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البليهي سالم الدوسري عاقبهم الله في شر العابهمالخشنه ضد الننافسين

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