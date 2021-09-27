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محمود عباس يرحب بفرض عقوبات على المحتل والاعتراف الفوري بفلسطين

منذ ساعة
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محمود عباس يرحب بفرض عقوبات على المحتل والاعتراف الفوري بفلسطين

القدس (صدى):
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد المحتل الإسرائيلي ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيل حكومة.

وقال - وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن العالم لم يعد يقبل استمراره، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته.

وأكد الرئيس محمود عباس أن مثل هذه القرارات، أيضاً هي رسالة أمل للشعب الفلسطيني ودعم لحقوقه، وتؤكد أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.

فلسطين
اسرائيل
محمود عباس
حزب العمال البريطاني
رئيس فلسطين

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5538
منذ ساعة
هو نفسه بؤر المشكلة ومتصهين اكثر من الصهاينة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
موظف عقد 15 عام
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم
موظف عقد 15 عام
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،
يببلتمكنممم
عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض
المدفعية الاتفاقيه
البليهي سالم الدوسري عاقبهم الله في شر العابهمالخشنه ضد الننافسين

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