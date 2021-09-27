محمود عباس يرحب بفرض عقوبات على المحتل والاعتراف الفوري بفلسطين

القدس (صدى):
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس الليلة بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد المحتل الإسرائيلي ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيل حكومة.
وقال - وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - إن هذا القرار هو بمثابة رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن العالم لم يعد يقبل استمراره، وأن العالم يتجه لتبني خطوات لمحاصرة هذا الاحتلال وعزله ومعاقبته.
وأكد الرئيس محمود عباس أن مثل هذه القرارات، أيضاً هي رسالة أمل للشعب الفلسطيني ودعم لحقوقه، وتؤكد أن هذا الاحتلال مهما طال فإن نهايته قد اقتربت.