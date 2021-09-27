أول قرار من الأهلي بعد تعثره في نتائج مبادرة الحوكمة

ماجد محمد (صدى):
أصدر النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بيانا عاجلا، وذلك بعد إعلان فشله في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، وفقًا للنتائج التي أعلنها "فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية" بوزارة الرياضة، أمس الإثنين.
وقال النادي في بيانه: "تود إدارة النادى الأهلى التأكيد على أنها أتمت جميع إجراءات ومتطلبات الحصول على تقييم الحوكمة للربع الأول الأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2021-2022، خلال الفترة الماضية".
وتابع: "وتستغرب النتائج التي أعلنها فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، حيث كانت تتمنى من اللجنة مناقشة إدارة النادي في كافة المتطلبات خاصة وان غالبية القائمين على هذا الملف من الموظفين الرسميين بالنادي والذين سبق وان حصلوا على نتائج متميزة بملف الحوكمة في العامين الماضيين".
وأضاف: "كما وجدت أنظمة الحوكمة والكفاءة المالية لمساعدة أندية الوطن في تطبيق أنظمة الرقابة على إجراءات عمل الأندية، وتحفيزها لتقنين الإنفاق وتوجيهه للأوجه الصحيحة لرفع مستوى الرياضة إداريا من حيث الإجراءات، وماليا من حيث متابعة حركة الأداء المالی، فإن وجدت إدارة استراتيجية دعم الأندية نواقص لدی آی ناد، وجب عليها التوجيه بإكمال وتصحيح ذلك لأن لهدف أن تعمل المؤسسات الرياضية بشكل تكاملی منظم يعود بالفائدة على الرياضة السعودية".
واختتم: "قد تقرر أن يذهب فريق من موظفي النادي اليوم الثلاثاء المدينة الرياض، وذلك لمناقشة الموضوع مع المسؤولين المختصين بوزارة الرياضة".
يذكر أن النتائج الصادرة كشفت أن 15 ناديًا من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم الربع الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ بحسب درجته في التقييم، والأندية هي: الفتح – الاتفاق – التعاون – الهلال – الطائي – الشباب – الفيصلي – الحزم – الفيحاء – الباطن – النصر – الاتحاد – الرائد – ضمك - أبها.
وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكّم والرقابة، والإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات.