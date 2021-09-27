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ابن جمعة: تجاوز معدل البطالة 6٪ يتطلب تدخل حكومي سريع

منذ ساعتين
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ابن جمعة: تجاوز معدل البطالة 6٪ يتطلب تدخل حكومي سريع

الرياض (صدى):
أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على أهمية تقليل عرض العمالة الوافدة لخلق فرص جديدة للعاطلين.

وقال ابن جمعة: "خفض معدل البطالة يعتمد بالطبع على خلق وظائف جديدة، وعدد الوظائف التي يجب إنشاؤها مقابل عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بحثًا عن عمل وعدد العاطلين -١".

وتابع: "عندما يتجاوز معدل البطالة 6٪ وتبقى هناك ، فهذا يعني أن الاقتصاد لا يستطيع خلق وظائف جديدة كافية، وهذا يتطلب تدخل حكومي فاعل، وسريع لتصحيح السوق المعطل".

وأضاف: "ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على خلق المزيد من الوظائف، والحد من عرض العمالة الوافدة، خاصة السائبة والمتستر عليها".

البطالة
الشورى
اقتصاد
فهد بن جمعة
العمالة الوافد

التعليقات

موظف عقد 15 عام
موظف عقد 15 عام عدد التعليقات : 33
منذ 43 دقيقة
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الطاسه ضايعه ، خوذن راحتكن ..
موظف عقد 15 عام
ياعمي انت حل مشكلة موظفي البنود والعقود اخذتوهم شباب وشابت رؤسهم وهم على رواتب متدنيه لاهم عارفين رؤسهم من أقدامهم
موظف عقد 15 عام
أوراق معالجة البطاله تنقل للجهات العليا على ظهور الجمال ،،
يببلتمكنممم
عقارات مين انت بعد الحين بعد خفض الرواتب بسحب بدل الارهاب من بياخذ سكن اللي عندهم سكن تورطو الان وانت تتكلم عن انخفاض
المدفعية الاتفاقيه
البليهي سالم الدوسري عاقبهم الله في شر العابهمالخشنه ضد الننافسين

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