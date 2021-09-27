ابن جمعة: تجاوز معدل البطالة 6٪ يتطلب تدخل حكومي سريع

الرياض (صدى):
أكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على أهمية تقليل عرض العمالة الوافدة لخلق فرص جديدة للعاطلين.
وقال ابن جمعة: "خفض معدل البطالة يعتمد بالطبع على خلق وظائف جديدة، وعدد الوظائف التي يجب إنشاؤها مقابل عدد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل بحثًا عن عمل وعدد العاطلين -١".
وتابع: "عندما يتجاوز معدل البطالة 6٪ وتبقى هناك ، فهذا يعني أن الاقتصاد لا يستطيع خلق وظائف جديدة كافية، وهذا يتطلب تدخل حكومي فاعل، وسريع لتصحيح السوق المعطل".
وأضاف: "ذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص على خلق المزيد من الوظائف، والحد من عرض العمالة الوافدة، خاصة السائبة والمتستر عليها".